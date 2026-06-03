Le date di accredito di NASpI e Dis-Coll cambiano in base a una serie di fattori: ecco le tempistiche stimate

ANSA Pagamenti INPS giugno 2026, quando arrivano NASpI e Dis-Coll.

Il mese di giugno 2026 porta con sé i nuovi accrediti per migliaia di beneficiari dell’assegno di disoccupazione, ovvero NASpI e Dis-Coll.

Le due misure, lo si ricorda, sono riconosciute rispettivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che hanno perso l’occupazione.

Pagamento NASpI e Dis-Coll giugno 2026

Anche per giugno non esiste una data unica valida per tutti: i tempi di pagamento dipendono infatti da diversi fattori, tra cui la decorrenza della prestazione, la data di presentazione della domanda, l’avanzamento della lavorazione e l’eventuale presenza di sospensioni o comunicazioni reddituali da verificare.

Per chi riceve già regolarmente la NASpI, l’accredito della mensilità riferita a maggio è atteso nella prima metà del mese. Le elaborazioni delle pratiche partono dai primi giorni di giugno e i pagamenti dovrebbero essere disposti indicativamente tra il 9 e il 15 giugno 2026.

In alcuni casi il versamento potrebbe arrivare leggermente prima oppure slittare di qualche giorno. Le differenze dipendono dalla sede territoriale Inps che gestisce la pratica e dai tempi tecnici necessari per completare le elaborazioni.

Va ricordato che la NASpI viene pagata con riferimento al mese precedente. Di conseguenza, l’accredito disposto a giugno riguarda il periodo compreso tra il 1° e il 31 maggio 2026.

Tempistiche differenti per i cittadini che hanno presentato la domanda di disoccupazione nelle settimane precedenti e hanno ottenuto l’accoglimento della richiesta a maggio.

In queste situazioni il primo pagamento viene generalmente disposto nella seconda metà del mese, spesso tra il 15 e il 25 giugno. L’importo può comprendere anche eventuali arretrati maturati dalla data di decorrenza della prestazione fino alla prima erogazione.

Per questo motivo il primo accredito potrebbe risultare più elevato rispetto alle mensilità successive.

Pagamento Dis-Coll a giugno, regole simili alla NASpI

Le stesse modalità valgono anche per i beneficiari della Dis-Coll. Anche in questo caso non esiste un calendario uguale per tutti e la data effettiva dipende dalla situazione individuale del percettore e dallo stato della pratica.

Gli accrediti vengono infatti elaborati progressivamente e possono variare da beneficiario a beneficiario.

Come verificare la data del bonifico

L’unico riferimento ufficiale per conoscere la data del pagamento è il Fascicolo previdenziale del cittadino disponibile sul portale Inps.

Per controllare lo stato dell’accredito è necessario:

accedere al sito Inps;

effettuare l’accesso (con Spid, Cie o Cns);

entrare nella sezione “Prestazioni”;

selezionare “Pagamenti”;

verificare la disposizione relativa alla NASpI o alla Dis-Coll.

All’interno del servizio viene riportata la data di disposizione del bonifico, cioè il giorno in cui l’Inps trasmette l’ordine di pagamento alla banca dell’utente.

Come si calcola l’importo della NASpI

Per conoscere l’importo riconosciuto, il beneficiario può consultare la domanda sul portale Inps.

La prestazione viene calcolata prendendo in considerazione le retribuzioni imponibili degli ultimi quattro anni e il numero delle settimane lavorate nello stesso periodo. Dalla retribuzione media mensile ottenuta viene determinato l’importo della NASpI secondo le regole previste dalla normativa.

Dal sesto mese di fruizione continua ad applicarsi la riduzione progressiva dell’importo prevista dalla disciplina della prestazione. Maggiori dettagli, come detto, nel Fascicolo previdenziale.