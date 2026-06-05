iStock Quali sono i migliori conti correnti di giugno 2026 a zero spese di canone mensile?

I conti correnti sono degli strumenti bancari fondamentali per effettuare e ricevere pagamenti con comodità. Aprendone uno, si può infatti versare denaro o prelevarlo quando si vuole, anche presso sportelli automatici. Inoltre, si possono effettuare o ricevere bonifici e chiedere l’accredito dello stipendio o della pensione per riceverli direttamente su di esso. Tra i principali costi c’è quello del canone mensile che si sostiene per il mantenimento del conto stesso. Ci sono però dei conti a canone zero: ecco le migliori offerte di giugno 2026.

Quali sono i migliori conti correnti di giugno 2026?

Oltre al canone mensile, quando si apre un conto corrente è importante capire quali sono gli altri costi da sostenere. Molti prevedono infatti delle commissioni quando si preleva denaro dagli Atm, soprattutto da quelli diversi dalla propria banca. Bisogna inoltre valutare anche le spese per le principali operazioni bancarie come per i Mav o per la carta di credito.

Tra i migliori conti correnti da tenere d’occhio a giugno 2026 ci sono:

conto Arancio Ing;

conto One Fineco;

conto corrente WeBank;

Selfy conto;

Credem Link;

conto corrente Bbva.

Conto Arancio Ing

Tra i migliori conti correnti di giugno 2026 c’è quello Arancio di banca Ing. Questo prodotto è disponibile in due versioni: la Light e la Più.

Per la versione Light non si paga alcun canone mensile. Inoltre, inclusi nel prezzo si hanno:

il canone della carta di debito Mastercard;

il canone della carta prepagata Mastercard;

i bonifici Sepa anche istantanei;

gli F24, i Mav e i Rav.

La versione Più costa invece 5 euro al mese che sono azzerabili se si accredita lo stipendio o la pensione oppure se si ha un’entrata mensile di 1.000 euro o si ha un’età inferiore ai 30 anni.

Inclusi nel prezzo si hanno i seguenti servizi:

bonifici Sepa anche istantanei a zero euro;

gli F24, i Mav e i Rav a zero euro;

i bollettini postali a zero euro;

i prelievi con la carta di debito a zero euro;

il canone mensile della carta di debito, di credito e prepagata a zero euro.

Conto One di Fineco

C’è anche il conto corrente One di Fineco tra i migliori di giugno 2026. Il canone è infatti gratuito senza vincoli di patrimonio e si ha possibilità di contattare il customer care 24 ore su 24 mediante e-mail. Per quanto riguarda le carte, quella virtuale è gratuita mentre per le altre i costi sono i seguenti:

debito fisica, 9,95 euro all’anno e gratis sotto i 30 anni;

credito standard, monofunzione a 19,95 euro all’anno mentre multifunzione a 39,95 euro all’anno;

credito gold world, monofunzione a 89,95 euro all’anno mentre multifunzione a 99,95 euro all’anno.

Per quanto riguarda i mercati esteri, i pagamenti in valuta straniera con carta di debito hanno zero commissioni sul tasso di cambio. È possibile poi accedere ai lounge aeroportuali con la carta di credito gold World e con la Infinite.

Le altre caratteristiche e costi da sostenere sono:

bonifici Sepa gratis;

bonifici esteri Swift a 10,50 euro;

Cbill, gratis;

bollettini postali a 1,55 euro più spese posta;

prelievi in Italia bancomat a 1 euro fino a 99 euro e gratis sopra i 99 euro;

versamenti in filiali non disponibili;

versamenti all’Atm a 2,95 euro;

libretto assegni e assegni circolari a 12,95 euro.

Conto corrente WeBank

Il conto corrente WeBank è a zero canone se si apre entro il 18 giugno 2026. Inclusi nel prezzo si hanno inoltre la carta di credito e quella di debito. Non si pagano poi:

i bonifici ordinari e istantanei in Italia e nell’area Euro/Sepa;

gli F23 e gli F24;

i Mav e i Rav;

le ricariche del cellulare;

gli addebiti periodici.

È poi gratuita l’assistenza smart per chattare o parlare con l’operatore virtuale che, in caso di necessità, mette il cliente direttamente in contatto con un operatore telefonico.

Aprendo questo conto, infine, si ottiene un tasso di interesse annuo sulle somme depositate del 2%.

Selfy conto

Il canone del Selfy conto di banca Mediolanum è a zero euro per tutti il primo anno. Si pagano poi 3,75 euro mensili (con addebito trimestrale pari a 11,25 euro) tranne per coloro che hanno meno di 30 anni.

Le principali operazioni bancarie gratuite sono le seguenti:

bonifici Sepa online sia ordinari che istantanei;

addebiti utenze, F23, F24, Mav, Rav;

ricariche telefoniche.

I prelievi e i versamenti presso i punti vendita Mooney e gli sportelli Atm UniCredit, poi, sono gratuiti in promozione.

Scegliendo questo conto corrente, inoltre, si ha la Mediolanum card su circuito Mastercard gratis il primo anno. Con essa si possono prelevare gratuitamente contanti senza limiti nell’area Euro. Inoltre, si possono:

effettuare acquisti online;

effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero anche da smartphone o smartwatch.

Il servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 e il sabato dalle ore 9 alle ore 18, anche via chat dalla app o dalla home banking.

Credem Link

I nuovi clienti che aprono il conto corrente online Credem Link di banca Credem non pagano il canone mensile. Hanno inoltre inclusi i seguenti servizi:

carta di debito realizzata in Pvc riciclato;

accesso all’app e all’internet banking per monitorare le finanze ovunque ci si trovi;

un team di consulenti sia in filiale che da remoto.

Per quanto riguarda i costi:

gli F24, i Mav e i Rav sono a zero euro;

il canone della carta di debito Credemcard su circuito nazionale Bancomat è a zero euro mentre se si sceglie quella Internazionale Mastercard non si paga nulla il primo anno e poi il costo è di 1,50 euro al mese;

gli addebiti Sdd sono gratuiti;

i bonifici online in Euro verso paesi Sepa (anche istantanei) costano 0,50 euro;

i prelievi in contante in euro su sportelli Atm Credem costano zero euro.

Conto corrente Bbva

Tra i migliori conti correnti di giugno c’è infine quello di Bbva che offre il 3% di remunerazione lorda per i primi 6 mesi fino al 31 dicembre 2027 con liquidazione mensile degli interessi per importi fino a 1 milione di euro. Al termine di questo periodo si ottiene il 2% annuo lordo.

Per quanto riguarda i costi:

il canone mensile è a zero euro;

i bonifici Sepa e ordinari sono gratuiti;

i prelievi di contanti nella zona Euro sono gratuiti a partire da 100 euro;

il salvadanaio digitale e il servizio di custodia titoli sono gratuiti;

la carta di debito Bbva (fisica e digitale) è gratis per sempre.

Si ha infine la possibilità di contattare un team dedicato italiano per qualsiasi problema 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.