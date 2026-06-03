Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 30 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (105) 66 (93) 10 (84) 3 (74) 55 (65)
Cagliari: 41 (110) 12 (68) 79 (55) 56 (53) 85 (48)
Firenze: 28 (80) 3 (54) 4 (50) 17 (49) 86 (45)
Genova: 6 (82) 3 (66) 53 (63) 4 (59) 74 (56)
Milano: 77 (89) 88 (73) 15 (71) 63 (54) 26 (52)
Napoli: 40 (117) 1 (96) 81 (62) 84 (54) 59 (54)
Palermo: 90 (87) 30 (75) 12 (64) 61 (45) 47 (43)
Roma: 17 (95) 21 (66) 77 (60) 88 (59) 75 (52)
Torino: 65 (95) 49 (94) 88 (90) 2 (72) 59 (63)
Venezia: 31 (63) 39 (62) 82 (59) 44 (54) 25 (52)
Nazionale: 58 (65) 57 (63) 49 (62) 55 (49) 8 (43)

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