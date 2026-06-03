Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 30 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (105)
|66 (93)
|10 (84)
|3 (74)
|55 (65)
|Cagliari:
|41 (110)
|12 (68)
|79 (55)
|56 (53)
|85 (48)
|Firenze:
|28 (80)
|3 (54)
|4 (50)
|17 (49)
|86 (45)
|Genova:
|6 (82)
|3 (66)
|53 (63)
|4 (59)
|74 (56)
|Milano:
|77 (89)
|88 (73)
|15 (71)
|63 (54)
|26 (52)
|Napoli:
|40 (117)
|1 (96)
|81 (62)
|84 (54)
|59 (54)
|Palermo:
|90 (87)
|30 (75)
|12 (64)
|61 (45)
|47 (43)
|Roma:
|17 (95)
|21 (66)
|77 (60)
|88 (59)
|75 (52)
|Torino:
|65 (95)
|49 (94)
|88 (90)
|2 (72)
|59 (63)
|Venezia:
|31 (63)
|39 (62)
|82 (59)
|44 (54)
|25 (52)
|Nazionale:
|58 (65)
|57 (63)
|49 (62)
|55 (49)
|8 (43)