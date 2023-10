La classifica dei migliori ospedali d'Italia secondo Agenas. La lista è divisa per patologia curata. Di seguito gli ospedali top pubblici e privati

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: 123RF La classifica dei migliori ospedali d'Italia

Pubblicata la nuova classifica dei migliori ospedali d’Italia nei vari ambiti sanitari. L’elenco è contenuto nel Pne 2023 (Programma nazionale esiti) dell’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Di seguito la lista delle migliori realtà ospedaliere (e anche delle peggiori).

I migliori ospedali d’Italia

I dati dell’Edizione 2023 fanno riferimento all’attività assistenziale erogata nell’anno 2022 da circa 1.400 ospedali pubblici e privati e a quella relativa al periodo 2015-2022 per la ricostruzione dei trend temporali. Il report riporta le valutazioni relative ai volumi di attività chirurgica a elevata complessità, all’accesso alle procedure tempo-dipendenti, all’appropriatezza clinico-organizzativa, agli esiti e all’equità delle cure. Gli indicatori presi in considerazione sono in totale 195: 170 sono relativi all’assistenza ospedaliera e 25 relativi all’assistenza territoriale.

Migliori ospedali per cardiologia

In questa sezione sono indicati i migliori reparti di cardiologia secondo la media valutata dall’Agenas.

L’unica struttura che raggiunge un livello di qualità definito “molto alto” è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze.

17 strutture raggiungono un livello di qualità definito “alto”:

Ospedale Mauriziano Umberto I (Torino);

Humanitas Gavazzeni (Bergamo);

Fondazione Poliambulanza (Brescia);

Centro Cardiologico Fondazione Monzino (Milano);

IRCCS S. Raffaele (Milano);

Ist. Clinico Humanitas (Rozzano);

Ospedale di Treviso;

Ospedale di Mestre;

Ospedale di Vicenza;

Presidio Ospedaliero Cattinara e Maggiore (Trieste);

Presidio Ospedaliero SMM (Udine);

IRCCS Policlinico S. Orsola (Bologna);

Stabilimento Umberto I – G. M. Lancisi (Ancona);

Policlinico Universitario A. Gemelli (Roma);

Az. Osp. Univ. Policlinico Tor Vergata (Roma);

P.O. Clinicizzato SS. Annunziata (Chieti);

AO OR S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona (Salerno).

Migliori ospedali per l’angioplastica

Di seguito la top 10 dei migliori ospedali relativamente alla PTCA (Angioplastica Coronarica Percutanea Transluminale):

Casa di Cura Città di Lecce;

Ospedale degli Infermi (Ponderano-Biella);

Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini (Catanzaro);

Azienda Ospedaliera Università Policlinico Tor Vergata (Roma);

Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II” (Sciacca);

Ospedale Del Cuore G. Pasquinucci” (Pisa);

Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate” (Erice);

Stabilimento di Ascoli Piceno”;

Stabilimento di Pesaro”;

Presidio Ospedaliero di Chiari” (Brescia).

Migliori ospedali per il by pass

Queste sono le 11 strutture con il maggior numero di interventi per bypass aorto-coronarico (Bac):

Policlinico Universitario Agostino Gemelli (Roma);

AOOR San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona (Salerno);

Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola;

Ospedale di Treviso;

Ospedale del Cuore G. Pasquinucci (Pisa);

Stabilimento “Umberto I – G. M. Lancisi” (Ancona);

Policlinico Universitario “Campus Biomedico” (Roma);

AOU Careggi (Firenze);

P.O. “SS. Annunziata” (Chieti);

AOU Mater Domini (Catanzaro);

Ospedale Civile di Legnano (MI).

Migliori ospedali per l’area muscolo-scheletrica

Sono 28 le realtà sanitarie che presentano i migliori standard generali di cura relativamente all’area muscolo-scheletrica:

Ospedale Maggiore Chieri;

Presidio Sanitario Gradenigo (Torino);

Policlinico San Marco Osio Sotto;

Policlinico San Pietro (Ponte San Pietro);

Ospedale di Suzzara;

Osp. San Pellegrino (Castiglione delle Stiviere);

Ospedale M. O. Antonio Locatelli (Piario);

Ist. Clin. Humanitas (Rozzano);

Irccs Policlinico San Donato (San Donato Milanese);

Ospedale Aziendale di Bressanone;

Presidio Ospedaliero S. Chiara (Trento);

Ospedale di Rovereto;

Casa Di Cura Pederzoli (Peschiera del Garda);

Ospedale di Feltre;

Ospedale di Conegliano;

Ospedale di Portogruaro;

Ospedale di Cittadella;

Ospedale Nuovo Valdarno (Montevarchi);

Stabilimento di Fabriano;

Ospedale CTO. A. Alesini (Roma);

Casa di Cura S. Anna (Pomezia);

Azienda Osp. S. Giovanni-Addolorata (Roma);

Policl. Univ. Campus Bio Medico (Roma);

Ospedale Regionale F. Miulli (Acquaviva delle Fonti);

P.O. Trigona (Noto);

Ist.Ort. Villa Salus I. Galatioto Srl (Melilli);

Casa di Cura Igea Snc (Partinico);

Casa di Cura Noto Pasqualino Srl (Palermo).

Migliori ospedali per la frattura del collo del femore

Le 10 strutture top relativamente al trattamento della frattura del collo del femore sono:

Ospedale di Monopoli;

Presidio Ospedaliero Umberto I (Siracusa);

Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio (Agrigento);

Ospedale di San Dona’ di Piave;

Ospedale Sandro Pertini” (Roma);

Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II” (Sciacca);

Policlinico Universitario Campus Bio Medico (Roma);

Stabilimento di Jesi;

Istituto Clinico Humanitas (Rozzano);

Casa Di Cura Latteri Valsava Srl (Palermo).

Migliori regioni per l’area gravidanza e parto

In questo campo l’eccellenza è rappresentata dall’Emilia-Romagna, che da sola presenta la proporzione più alta di strutture con livello di qualità definito “molto alto”. In 9 altre regioni nessuna struttura raggiunge un livello di qualità molto alto: Valle d’Aosta, Liguria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Migliori ospedali per chirurgia oncologica

Le 4 strutture con livello di qualità molto alta sono:

Ospedale di Mestre;

Azienda Ospedale Università di Padova;

Stabilimento Umberto I – G. M. Lancisi (Ancona);

Policlinico Universitario A. Gemelli (Roma).

28 strutture raggiungono livelli di qualità definita “alta”:

Az. Ospedaliera S. Croce e Carle (Cuneo);

Humanitas Gavazzeni (Bergamo);

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (Varese);

Pres. Ospedaliero Spedali Civili (Brescia);

Ospedale S. Gerardo(Monza);

Ospedale Ca’ Granda Niguarda (Milano);

IRCCS S. Raffaele (Milano);

Istituto Europeo di Oncologia (Milano);

Ist. Clin. Humanitas (Rozzano);

Casa di Cura Pederzoli (Peschiera del Garda);

Ospedale di Treviso;

Presidio Ospedaliero SMM (Udine);

Ospedale Morgagni-Pierantoni (Forlì);

Azienda Ospedaliero-Universitaria (Parma);

Azienda Ospedaliero-Universitaria (Modena);

IRCCS Policlinico S. Orsola (Bologna);

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana;

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;

Az. Ospedaliero – Universitaria Careggi (Firenze);

Az. Osp. San Camillo-Forlanini (Roma);

Policlinico Umberto I (Roma);

P.O. Spirito Santo (Pescara);

A.O.U. Federico II di Napoli;

Ospedale Lecce V. Fazzi;

Istituto Tumori Giovanni Paolo II (Bari);

Consorziale Policlinico Bari, Ospedali Riuniti di Foggia;

Nuovo Ospedale Garibaldi – Nesima (Catania).

Migliori ospedali per colecistectomia laparoscopica

Solo l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha una valutazione di qualità alta o molto alta per tutte le aree cliniche considerate nell’ambito della colecistectomia laparoscopica. Tra le strutture pubbliche, quella che ha riportato la valutazione migliore è l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, con qualità alta o molto alta in 6 aree. Il report mette in evidenza che nella stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere convivono aree di qualità alta o molto alta con aree di qualità di livello basso o molto basso.

Per approfondire si rimanda al report sui migliori ospedali sul sito ufficiale Agenas.

Quella presentata era la classifica generale dei migliori ospedali d’Italia. Nonostante la presenza di vere e proprie eccellenze, la sanità italiana attraversa da tempo una crisi. Mancano i medici, mancano gli infermieri, l’intero settore sanitario subisce tagli su tagli mentre le liste d’attesa per le visite specialistiche e i tempi d’attesa in pronto soccorso sono una vera vergogna nazionale.

Peggiori ospedali d’Italia

Sempre dalle valutazioni Agenas è possibile ricavare la classifica dei peggiori ospedali d’Italia: