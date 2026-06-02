123RF Dove fare spesa il 2 giugno, i supermercati aperti

Il 2 giugno 2026 è la Festa della Repubblica, un giorno festivo nazionale che quest’anno cade di martedì e ha regalato un lungo weekend a molti italiani. Diversi negozi e attività commerciali resteranno chiusi, mentre altri osserveranno un orario ridotto o regolare. La grande distribuzione, invece, ha scelto in larga parte di restare operativa.

I negozi aperti

In molti centri urbani, soprattutto nelle grandi città e nelle zone turistiche, è difficile non trovare almeno un supermercato aperto durante la Festa della Repubblica. Catene come Esselunga, Conad, Carrefour e Bennet, tendono a garantire aperture straordinarie, mentre altre insegne adottano una linea più prudente.

Tra le insegne che possono restare aperte in occasione del 2 giugno spiccano:

Esselunga, con molti punti vendita aperti con orario straordinario, spesso dalle 8 alle 20, con possibili variazioni a seconda della città o del singolo supermercato;

Conad, che prevede un piano di aperture straordinarie differenziato per regione e tipologia di negozio;

Carrefour, con la rete di iper e supermercati che resta in gran parte aperta, con orari tipicamente simili a quelli feriali, mentre i Carrefour Express e Market possono avere fasce ridotte;

Bennet, che è generalmente aperta in tutta Italia, anche se il dettaglio degli orari può dipendere dal centro commerciale di appartenenza o dalla scelta locale.

Al momento, Conad è una delle poche insegne ad aver pubblicato un quadro dettagliato. Nei giorni scorsi ha diffuso una nota con tutte le aperture di martedì 2 giugno 2026. Sul sito della catena è presente una pagina dedicata alla Festa della Repubblica con l’elenco delle regioni coinvolte e la possibilità di verificare il singolo punto vendita tramite il servizio “Trova negozio”.

Riguardo ai discount, Lidl, Aldi e MD non hanno diffuso comunicazioni ufficiali nazionali per il 2 giugno 2026. Aldi e Lidl gestiranno le aperture a livello locale, con comportamenti che possono variare sensibilmente da negozio a negozio. MD segue la stessa logica flessibile con decisioni prese autonomamente dai singoli negozi.

Chi resterà chiuso

Non tutte le catene seguono una linea uniforme. Coop ad esempio non ha diffuso al momento un calendario nazionale delle aperture per il 2 giugno 2026. Questa catena adotta spesso una gestione territoriale: in alcune aree i supermercati possono restare chiusi nei festivi più rilevanti, in altre sono previste aperture limitate. Per sapere se il punto vendita è aperto bisogna consultare i siti delle singole cooperative.

Anche NaturaSì potrebbe mantenere chiusi molti punti vendita, come spesso avviene nelle principali festività nazionali. Data la sua vocazione ai prodotti biologici e il profilo della clientela, tende a restare chiusa nei giorni festivi di rilievo, con rare eccezioni.

In tutti i casi, il modo più sicuro è verificare direttamente la scheda del punto vendita sui rispettivi siti ufficiali.

Centri commerciali e outlet

Oltre ai supermercati, il 2 giugno 2026 la maggior parte dei centri commerciali e degli outlet resterà aperta, con orari simili a quelli delle domeniche invernali.

Esempi di poli commerciali che restano aperti includono:

Shopville Gran Reno (Bologna)

Le Gru (Torino)

Il Centro (Arese, Milano)

Bicocca Village e Merlata Bloom (Milano)

I Gigli (Firenze)

Castel Romano Designer Outlet e Euroma2 (Roma)

Centro Commerciale Marcianise (Caserta)

Conca d’Oro (Palermo)

Questi poli commerciali sono spesso comodi anche per fare la spesa, poiché ospitano ipermercati come Carrefour, Esselunga e Ipercoop, che possono osservare orari più estesi rispetto ai negozi di quartiere.