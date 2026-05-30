123RF Ostriche richiamate per norovirus

Un lotto di ostriche “La delicata di Sardegna” è stato richiamato dai supermercati Esselunga per la rilevazione nel campione ufficiale di tracce di norovirus, un patogeno pericoloso per la salute. Non si tratta del primo richiamo di questo lotto, che era già stato oggetto di un provvedimento da parte del Ministero della Salute.

L’azienda ha tenuto a specificare che il contenuto delle confezioni non va consumato e il prodotto va riportato al punto vendita dove è stato acquistato, in modo da poter ottenere un rimborso.

Il richiamo delle ostriche per norovirus

Esselunga, una delle più importanti catene della grande distribuzione organizzata italiana, ha segnalato il richiamo di un lotto di ostriche La delicata di Sardegna, da parte del suo produttore. Il marchio delle ostriche è I.Wai.Food, ma il produttore è L’Acquachiara Srl, una società di Chioggia, in provincia di Venezia, dove si trova lo stabilimento che ha prodotto queste ostriche.

Il richiamo dello stesso lotto era già stato segnalato nei giorni scorsi dal Ministero della Salute. Il lotto richiamato è il 26-B1885. Altri dati utili per riconoscere le confezioni contaminate sono:

il marchio di identificazione del produttore, IT 560 CSM UE;

la data di scadenza riportata sulla confezione, 28 maggio 2026;

il peso della confezione: 500 grammi.

La ragione di questo richiamo è legata al ritrovamento, all’interno di un campionamento ufficiale, di tracce di norovirus genoma II, un patogeno pericoloso per la salute.

I rischi del norovirus

Il norovirus è la causa più comune della gastroenterite. Si diffonde soprattutto attraverso l’ingestione di acqua o di cibo contaminato, come potrebbe accadere mangiando le ostriche richiamate dal Ministero della Salute. Anche il contatto ravvicinato con le persone malate può causare un contagio.

Si tratta di un virus molto comune nei Paesi in via di sviluppo, ma è anche una delle cause più comuni delle epidemie all’interno delle navi da crociera. Tra i sintomi dell’infezione da norovirus ci sono nausea, vomito, dolori addominali, diarrea e, in alcuni casi, perdita del gusto.

Cosa fare se si è acquistata una confezione di ostriche richiamate

Sia il richiamo del Ministero della Salute sia quello delle aziende produttrici e distributrici delle ostriche La delicata di Sardegna contaminate da norovirus sottolineano l’importanza di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo il prima possibile al punto vendita in modo che sia possibile certificarne il rientro.

Nel caso in cui il consumatore sia in grado di riconsegnare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato con una prova dell’avvenuto acquisto all’interno di quello stesso negozio, potrà ricevere un rimborso.