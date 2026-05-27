Una manifestazione ambientalista in Tirolo blocca la A22. Stop ai tir e deviazioni obbligatorie tra Trento e Bolzano per tutta la giornata

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Brennero chiuso 30 maggio.

L’autostrada A22 del Brennero resterà chiusa al traffico sabato 30 maggio 2026. A causa di una manifestazione, è stata disposta l’interdizione totale del traffico lungo il corridoio del Brennero. Il blocco sarà totale dalle 11:00 fino alle 19:00.

Verrà istituita un’uscita obbligatoria al casello di Vipiteno, ma è già stato pensato un possibile corridoio anticipato nel caso di condizioni di traffico molto intenso. Gli unici mezzi che potranno passare sono i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, i mezzi che trasportano carburante e quelli di emergenza.

Manifestazione 30 maggio: blocco del Brennero

Per permettere una manifestazione ambientalista, autorizzata dalle autorità del Tirolo, l’autostrada A22 del Brennero verrà chiusa al traffico. Il 30 maggio la regione austriaca del Tirolo sarà percorsa da un’ampia protesta, autorizzata dalle 11:00 fino alle 19:00.

Nel tratto austriaco, dalla barriera di Schoenberg fino al Brennero, resteranno bloccate l’autostrada A13 e la strada statale 182. Mentre sul versante italiano, dalle 7:00 alle 20:00 è previsto il divieto di transito sull’autostrada A22 del Brennero e nei tratti extraurbani delle province di Trento e Bolzano per i mezzi pesanti.

Chiusura del traffico: la viabilità

La Polizia di Stato ha pubblicato una guida al traffico per la chiusura di sabato 30 maggio. Sono state così definite le particolarità dell’autostrada coinvolte nel blocco.

Viabilità nella provincia di Bolzano

Per la provincia di Bolzano:

dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del 30 maggio 2026 la chiusura del tratto autostradale della A22 in direzione nord tra la Barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione dell’uscita obbligatoria al casello di Vipiteno, per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore a 7,5 tonnellate; tale uscita obbligatoria potrà essere anticipata qualora le contingenti condizioni del traffico lo rendano necessario;

dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del 30 maggio 2026, divieto di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore a 7,5 tonnellate sulle seguenti Strade Statali: SS49 dallo svincolo A22 Bressanone/Val Pusteria fino al confine di Stato di San Candido; SS38 dalla fine della Merano-Bolzano fino alla località Spondigna (BZ); SS40 da località Spondigna fino al confine di Stato di Passo Resia (BZ);

dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del 30 maggio 2026, divieto di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore a 7,5 tonnellate su tutta la viabilità extraurbana della provincia di Bolzano;

i mezzi pesanti, che all’entrata in vigore del divieto si trovano già sull’autostrada A22 nel territorio della provincia di Bolzano, saranno indirizzati al parcheggio dell’autoporto Sa.do.bre. fino a esaurimento dei posti disponibili;

a saturazione raggiunta, i veicoli verranno indirizzati verso la carreggiata sud dell’A22;

dalle ore 10:30 alle 20:00 del 30 maggio 2026 chiusura del tratto autostradale della A22 tra la Barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione, in direzione nord, dell’uscita obbligatoria al casello di Vipiteno, per tutti i veicoli.

Viabilità nella provincia di Trento

Nel dettaglio, anche la viabilità nella provincia di Trento:

divieto di circolazione lungo la carreggiata nord dell’autostrada A22 ricadente nella provincia di Trento dalle ore 6:00 alle 20:00 per tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore a 7,5 tonnellate;

divieto di circolazione su tutta la viabilità extraurbana della provincia di Trento dalle ore 7:00 alle 20:00, per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore a 7,5 tonnellate;

per i veicoli pesanti che si trovano già sull’autostrada A22 nel territorio della provincia di Trento, si prevede la possibilità di sostare in apposite aree attrezzate a tale scopo e segnalate.

Le raccomandazioni

Anche a fronte del blocco della giornata, il presidente dell’Unione Albergatori Altoatesini, Klaus Berger, ha fatto sapere che molti ospiti hanno spostato le prenotazioni di un giorno così da poter arrivare in località evitando la chiusura del 30 maggio. C’è chi ha cancellato, ma resta una piccola percentuale. In molti stanno quindi aggirando il blocco anziché rinunciare alle vacanze. Si tratta di un consiglio utile, perché bastano poche ore di anticipo o posticipo per evitare il blocco.

La Polizia di Stato raccomanda inoltre di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti sulla A22 nelle province indicate. Per chi ha comunque necessità di attraversare il confine di Stato in direzione dell’Austria, viene indicata come alternativa l’autostrada A23 utilizzando il valico del Tarvisio.

Inoltre, si può rimanere aggiornati sul traffico tramite i canali ufficiali, come il sito http://www.cciss.it, chiamando il numero gratuito 1518 o restando connessi con le trasmissioni di Rai Isoradio e i notiziari locali.