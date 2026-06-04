Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di mercoledì 03 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (106)
|66 (94)
|10 (85)
|3 (75)
|55 (66)
|Cagliari:
|41 (111)
|12 (69)
|79 (56)
|56 (54)
|85 (49)
|Firenze:
|28 (81)
|3 (55)
|4 (51)
|17 (50)
|86 (46)
|Genova:
|6 (83)
|3 (67)
|53 (64)
|4 (60)
|74 (57)
|Milano:
|77 (90)
|88 (74)
|63 (55)
|26 (53)
|65 (51)
|Napoli:
|40 (118)
|1 (97)
|84 (55)
|59 (55)
|14 (54)
|Palermo:
|90 (88)
|30 (76)
|12 (65)
|61 (46)
|47 (44)
|Roma:
|17 (96)
|21 (67)
|77 (61)
|88 (60)
|75 (53)
|Torino:
|65 (96)
|49 (95)
|88 (91)
|2 (73)
|59 (64)
|Venezia:
|31 (64)
|39 (63)
|82 (60)
|44 (55)
|25 (53)
|Nazionale:
|58 (66)
|49 (63)
|55 (50)
|8 (44)
|34 (43)