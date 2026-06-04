Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di mercoledì 03 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (106) 66 (94) 10 (85) 3 (75) 55 (66)
Cagliari: 41 (111) 12 (69) 79 (56) 56 (54) 85 (49)
Firenze: 28 (81) 3 (55) 4 (51) 17 (50) 86 (46)
Genova: 6 (83) 3 (67) 53 (64) 4 (60) 74 (57)
Milano: 77 (90) 88 (74) 63 (55) 26 (53) 65 (51)
Napoli: 40 (118) 1 (97) 84 (55) 59 (55) 14 (54)
Palermo: 90 (88) 30 (76) 12 (65) 61 (46) 47 (44)
Roma: 17 (96) 21 (67) 77 (61) 88 (60) 75 (53)
Torino: 65 (96) 49 (95) 88 (91) 2 (73) 59 (64)
Venezia: 31 (64) 39 (63) 82 (60) 44 (55) 25 (53)
Nazionale: 58 (66) 49 (63) 55 (50) 8 (44) 34 (43)

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