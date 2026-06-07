ANSA Scioperi 8-14 giugno, orari e fasce di garanzia

La settimana tra l’8 e il 14 giugno sarà costellata di scioperi ogni giorno. Dal trasporto pubblico locale ai treni, fino alla pubblica amministrazione, saranno moltissimi i settori che si fermeranno.

Inizieranno anche due scioperi di lungo periodo, che dureranno per diversi giorni. Da una parte si fermeranno gli avvocati, dall’altra gli insegnanti durante gli scrutini.

Lo sciopero degli avvocati per tutta la settimana

Il primo sciopero della settimana riguarderà gli avvocati. L’Unione delle camere penali ha infatti indetto una mobilitazione che durerà per tutte le giornate feriali della settimana, da lunedì 8 a venerdì 12 giugno.

Si tratta di una risposta a un evento preciso, le intercettazioni dei colloqui tra alcuni detenuti del carcere di Perugia e i loro legali. Colloqui di questo tipo dovrebbero rimanere, per legge, interamente privati. L’11 giugno si terrà anche una manifestazione proprio a Perugia.

Gli scioperi dell’8 giugno, trasporti pubblici locali fermi

L’8 giugno sarà anche una giornata complessa per i trasporti locali in alcune province italiane. Sciopereranno infatti diverse aziende di trasporto pubblico in Sicilia, Puglia ed Emilia. L’elenco delle mobilitazioni prevede:

lo sciopero dei dipendenti dell’Atm di Messina, dalle 16 fino alla mezzanotte;

lo sciopero dei dipendenti dell’’Atms di Catania, dalle 12 alle 16, senza fasce di garanzia;

lo sciopero dei lavoratori dell’Ataf di Foggia, tra le 8:30 e le 12:30;

lo sciopero dei lavoratori della Seta di Modena, Reggio e Piacenza, per 24 ore, con fasce di garanzia fino alle 9 e tra le 13:30 e le 15:30.

9-10 giugno, vigili del fuoco, trasporto marittimo e telecomunicazioni

Seguiranno altre due giornate di possibili disagi, con un altro sciopero nazionale, tra il 9 e il 10 giugno. Martedì gli scioperi indetti sono:

la mobilitazione dei dipendenti di Elior, azienda che si occupa della ristorazione sui treni, per tutto il giorno;

lo sciopero dei vigili del fuoco di Ferrara, dalle 8 alle 12;

lo sciopero dei collaboratori a contratto del Cefpas a Palermo e Caltanissetta.

Mercoledì 10 giugno seguiranno altre piccole mobilitazioni, come:

lo sciopero dalle 10 alle 22 dei dipendenti di Sers, azienda del trasporto marittimo di Ravenna;

lo sciopero dei dipendenti del call center Callmat a Matera.

Treni fermi l’11 giugno

La prima, vera giornata di caos a causa degli scioperi sarà però giovedì, quando si terrà una grande mobilitazione nazionale del settore ferroviario. La commissione di garanzia sciopero indica uno stop di 8 ore. I treni saranno fermi dalle 9 alle 17. Saranno coinvolti i treni a lunga percorrenza e regionali di Trenitalia, Trenord e quelli alta velocità di Italo, oltre ai Frecciarossa.

Oltre a questo, nella stessa giornata ci saranno altre mobilitazioni minori, in parte legate allo sciopero dei treni:

lo sciopero del trasporto merci su rotaia, dalle 6 alle 14;

lo sciopero di Fs Security in Sicilia;

lo sciopero dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

lo sciopero dei dipendenti di Amat, azienda del trasporto pubblico locale di Palermo, dalle 11 alle 15.

Gli scioperi nazionali del 12 giugno

Il 12 giugno ci saranno invece una serie di scioperi nazionali in altri settori, tutti legati alla pubblica amministrazione. Tra questi

gli agenti della polizia locale sciopereranno in tutta Italia per l’intera giornata;

i dipendenti dei ministeri si fermeranno per tutto il giorno;

i lavoratori delle società appaltatrici della pubblica amministrazione, escluso il settore dei trasporti si fermeranno per tutto il turno.

Ci sarà poi uno sciopero del settore del trasporto aereo, un anticipo della giornata di sabato, quando la mobilitazione si espanderà ad alcune delle più grandi aziende del settore. Venerdì, però, lo sciopero coinvolgerà dalle 11 alle 15 solo i dipendenti di:

Airest;

Lagardere;

Ls Travel.

Infine, si terranno anche una serie di scioperi locali, come:

lo sciopero dei dipendenti di Blujet, azienda del trasporto marittimo, a Messina;

lo sciopero del trasporto pubblico locale di Potenza, con fasce di garanzie dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15;

lo sciopero del trasporto pubblico locale di Latina, dalle 9:30 alle 11:30;

lo sciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale a Roma e a Giugliano in Campania;

lo sciopero del trasporto pubblico locale a Vicenza, dalle 11 alle 15;

lo sciopero dei dipendenti di Hospitale Service e Soresa a Napoli.

Caos negli aeroporti il 13 giugno

Come anticipato, il 13 giugno sarà una giornata di caos negli aeroporti italiani. Si fermeranno infatti i dipendenti di:

Easyjet dalle 6 alle 24;

Sky Services a Milano, dalle 12 alle 16;

Sogaer a Cagliari, dalle 6 alle 24;

Enav a Verona, dalle 6 alle 24.

Inizierà poi il 13 giugno lo sciopero degli scrutini, la mobilitazione breve di un’ora degli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, le superiori, che proseguirà poi la settimana successiva.

Si segnalano infine due scioperi il 14 giugno, entrambi a Firenze, nel trasporto pubblico locale: