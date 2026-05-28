Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 28 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 28 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Cosa è il Superenalotto? Quando si svolge il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 26 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (102) 66 (90) 10 (81) 3 (71) 55 (62)
Cagliari: 41 (107) 12 (65) 27 (56) 87 (54) 79 (52)
Firenze: 28 (77) 3 (51) 4 (47) 17 (46) 86 (42)
Genova: 66 (89) 6 (79) 3 (63) 53 (60) 4 (56)
Milano: 77 (86) 88 (70) 15 (68) 63 (51) 26 (49)
Napoli: 40 (114) 1 (93) 81 (59) 84 (51) 59 (51)
Palermo: 90 (84) 6 (73) 30 (72) 12 (61) 61 (42)
Roma: 17 (92) 21 (63) 77 (57) 88 (56) 75 (49)
Torino: 65 (92) 49 (91) 88 (87) 2 (69) 59 (60)
Venezia: 30 (61) 31 (60) 63 (59) 39 (59) 82 (56)
Nazionale: 58 (62) 57 (60) 49 (59) 55 (46) 89 (41)

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