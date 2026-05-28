Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 28 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 26 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (102)
|66 (90)
|10 (81)
|3 (71)
|55 (62)
|Cagliari:
|41 (107)
|12 (65)
|27 (56)
|87 (54)
|79 (52)
|Firenze:
|28 (77)
|3 (51)
|4 (47)
|17 (46)
|86 (42)
|Genova:
|66 (89)
|6 (79)
|3 (63)
|53 (60)
|4 (56)
|Milano:
|77 (86)
|88 (70)
|15 (68)
|63 (51)
|26 (49)
|Napoli:
|40 (114)
|1 (93)
|81 (59)
|84 (51)
|59 (51)
|Palermo:
|90 (84)
|6 (73)
|30 (72)
|12 (61)
|61 (42)
|Roma:
|17 (92)
|21 (63)
|77 (57)
|88 (56)
|75 (49)
|Torino:
|65 (92)
|49 (91)
|88 (87)
|2 (69)
|59 (60)
|Venezia:
|30 (61)
|31 (60)
|63 (59)
|39 (59)
|82 (56)
|Nazionale:
|58 (62)
|57 (60)
|49 (59)
|55 (46)
|89 (41)