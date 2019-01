Ferrovie: tornano i Recruiting Day. Candidatura entro il 6 febbraio

editato in: da



A cura di

Solo qualche giorno fa l’amministratore di Ferrovie dello Stato aveva annunciato l’avvio di un piano per migliaia di assunzioni all’interno della società (a partire dal 2019) e subito la sezione recruiting della grande azienda ferroviaria fa ripartire i Recruiting Day, giornate speciali organizzate appositamente per contattare giovani da inserire nei vari profili professionali. Il Gruppo è alla ricerca di persone dinamiche, brillanti, flessibili, curiose, con capacità di adattamento e di problem solving, con un approccio digitale e aperte al cambiamento per cogliere insieme le sfide del business e centrare gli obiettivi del piano d’impresa.

Per poter partecipare a queste nuove assunzioni basta inviare la propria candidatura entro le ore 12 del 6 febbraio, superare le prove online e partecipare al Recruiting day targato FS che si terrà il giorno 20 febbraio. Nata nel 1905 oggi Ferrovie è tra le più grandi realtà industriali in Italia, con una lunga storia, uno dei motori di sviluppo più importanti che ha contribuito alla crescita economica, sociale e culturale del Paese e che mira a diventare l’impresa di sistema al servizio dei pendolari e dei passeggeri dei treni ad alta velocità.

Il gruppo FS, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 1992, controlla le società operative dei vari settori: Trenitalia, che è la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri; Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale; Italferr, che opera sul mercato italiano e internazionale nel campo dell’ingegneria dei trasporti ed altre. Per verificare nello specifico le figure ricercate e candidarvi al nuovo Recruiting Day di Fs potete cliccare qui