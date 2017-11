Enel Green Power: nuovo piano assunzioni

A cura di

La società, che fa parte del Gruppo Enel, nasce nel dicembre 2008, per lo sviluppo e la gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale. Enel Green Power è presente in Europa, nel continente americano, in Asia, in Africa e in Oceania con più di 1.200 impianti in 19 Paesi.

Il mix di generazione di energia include le principali fonti rinnovabili: eolico, solare, idroelettrico, geotermico e biomasse. Questo il messaggio che l’azienda dedica a tutti i giovani che vogliono aspirare a lavorare al suo interno “Il settore energetico mondiale sta affrontando delle sfide inedite. Se vuoi affrontarle a testa alta e condividi i principi fondamentali di Enel come innovazione, fiducia, responsabilità e proattività, potresti essere a un passo dal diventare un nuovo membro del nostro team.

Lavora con noi per costruire un futuro più sostenibile e vivere un’esperienza professionale che ha per confini il mondo”. Sono oltre 4mila i dipendenti di Enel Green Power e circa 200 le nuove figure ricercate dall’azienda in Italia e all’estero per vari tipi di professionalità, sia tecniche che giuridico-economiche. Per saperne di più e proporre una propria candidatura potete cliccare qui

