Treni Italo: nuove assunzioni di Hostess e Steward di bordo

Già lo scorso anno avevamo parlato delle assunzioni che NTV, la società ferroviaria proprietaria dei treni Italo, doveva effettuare entro fine 2017. Ora, in vista di un nuovo piano di espansione, la società ha comunicato l’avvio delle nuove selezioni 2018 per la ricerca di Hostess & Steward di bordo a cui basterà avere solo il diploma come titolo di studio richiesto.

Italo-NTV è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità ed è anche il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria. La flotta di Italo è composta da 25 treni Agv 575 in grado di viaggiare ad altissima velocità e 17 nuovi Italo EVO di cui 4 in servizio già da dicembre 2017.

Le mansioni che Hostess e Steward dovranno svolgere sono quelle di accogliere i viaggiatori, curare il loro comfort e le relazioni instaurando un rapporto di fiducia con i clienti sia a bordo treno che in stazione, offrendo ad ogni interazione ascolto attivo e partecipe, professionalità, passione ed educazione; dovranno gestire il processo di informazione offrendo ai clienti una continua assistenza per qualsiasi richiesta inoltrata

Dovranno inoltre garantire il servizio catering a bordo treno, promuovere ed effettuare attività di vendita e controllo dei biglietti in stazione e a bordo treno, etc. Per i requisiti e le candidature potete cliccare qui

