Il Gruppo veneziano specializzato in consulenza bancaria e assicurativa dà possibilità di impiego a centinaia di giovani in diversi settori

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA La torre Generali a Milano

Il Gruppo Generali ha avviato un ampio piano di assunzioni, aprendo centinaia di posizioni, rivolte sia a candidati esperti sia a neolaureati.

Tra uffici direzionali, filiali e rete commerciale distribuiti sul territorio nazionale si profilano almeno 360 posti di lavoro. Le opportunità spaziano in numerosi ambiti, dall’IT alla consulenza.

Questo reclutamento è stato avviato per garantire il ricambio generazionale ma anche per adeguarsi alle sfide della contemporaneità digitale. Nel 2025, infatti, il 72% delle nuove assunzioni effettuate da Banca Generali ha riguardato persone con meno di 35 anni, in grado di mettere in campo competenze per modernizzare procedure e servizi.

Dove sono disponibili i posti di lavoro

Le selezioni interessano numerose Regioni ma le principali opportunità risultano concentrate nelle sedi di queste città:

Milano;

Trieste;

Roma;

Torino;

Mogliano Veneto.

Si consiglia di monitorare frequentemente la sezione del sito dedicata alle offerte di lavoro per sapere quali potrebbero essere e altre città italiane coinvolte in questa fase di espansione del Gruppo.

Quali sono i profili ricercati

Il Gruppo Generali recluta personale afferente a diversi profili professionali. Tra le figure richieste figurano:

consulenti assicurativi;

consulenti finanziari;

addetti al back office;

operatori bancari;

specialisti IT;

sviluppatori;

data specialist;

esperti in cybersecurity;

addetti di area marketing;

ufficio stampa;

addetti alle risorse umane;

analisti finanziari;

analisti del rischio e di compliance.

Molte opportunità sono rivolte anche a giovani diplomati e laureati senza esperienza, che saranno inseriti all’interno dell’organico di base attraverso percorsi di formazione e stage nelle area aziendale di futuro impiego.

Nelle sedi di Milano e Trieste sono state aperte candidature dedicate a persone appartenenti alle categorie protette.

Formazione e crescita professionale

Uno degli aspetti su cui il Gruppo Generali punta maggiormente riguarda la formazione continua dei dipendenti. Nel corso dello scorso anno sono state erogate più di 75.000 ore di formazione dedicate ad argomenti come innovazione digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità e sviluppo manageriale.

L’azienda investe infatti nella crescita interna e nella valorizzazione delle competenze, offrendo programmi di aggiornamento o percorsi specialistici che di conseguenza portano a scarti di carriera e salariali.

Particolare attenzione viene riservata al personale appena assunto, attraverso iniziative dedicate all’inserimento e allo sviluppo delle competenze richieste dal mercato finanziario e assicurativo.

Il gruppo promuove inoltre modelli di lavoro flessibili e programmi orientati al benessere organizzativo e all’equilibrio tra vita privata e attività professionale.

Come candidarsi

Per candidarsi a lavorare con il Gruppo Generali bisogna consultare le offerte attive nella sezione Lavora con noi presente sul sito della società. Da qui è possibile visualizzare tutte le posizioni aperte, filtrare gli annunci per area geografica o settore professionale e inviare la candidatura online caricando il curriculum vitae.

Le selezioni vengono aggiornate costantemente in base alle esigenze delle diverse società del gruppo e alle nuove attività avviate sul territorio nazionale. Per questo è consigliabile monitorare il portale aziendale per essere aggiornati sulle future opportunità di inserimento.

Altre possibilità di lavoro

Sono molte le aziende che nel mese di maggio assumono personale anche alla prima esperienza professionale, con il proposito di formarlo internamente. Anche Securitalia e Primark offrono possibilità lavorative, con prospettive di carriera interna.