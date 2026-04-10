La onlus che si dedica alla tutela e alla sicurezza dei minori avvia una compagna di reclutamento su Roma, Milano e Palermo

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Telefono Azzurro cerca operatori telefonici per emergenza infanzia qualificati

Cresce la domanda di supporto psicologico per minori e famiglie e, per rispondere a questa esigenza, Telefono Azzurro rafforza il proprio organico con nuove assunzioni. La fondazione ha avviato una campagna di selezione rivolta in particolare a psicologi e operatori del servizio di ascolto, con inserimenti previsti a Roma, Milano e Palermo.

Negli ultimi anni si è registrata una crescita delle segnalazioni legate a bullismo e denunce di abusi o violenze. Per far fronte a queste esigenze, l’organizzazione punta a inserire figure professionali, soprattutto psicologi, che possano operare nei servizi di ascolto attivi sia telefonicamente sia online.

Quali sono le figure ricercate

Le selezioni riguardano principalmente professionisti in ambito psicologico, ma non solo. In particolare, Telefono Azzurro cerca:

psicologi per il servizio di ascolto e consulenza;

operatori per le linee di emergenza dedicate ai minori;

addetti ai servizi digitali, come chat, piattaforme online e social.

Il lavoro si svolge in team multidisciplinari e richiede una forte capacità di gestione delle situazioni complesse, oltre a competenze relazionali avanzate.

Dove si lavora: sedi e città coinvolte

Le opportunità di lavoro sono concentrate in tre città strategiche:

Roma , sede di importanti attività operative e gestionali;

, sede di importanti attività operative e gestionali; Milano , centro nevralgico per i servizi digitali e di ascolto;

, centro nevralgico per i servizi digitali e di ascolto; Palermo, punto di riferimento per il Sud Italia.

In queste sedi vengono gestiti i principali canali di assistenza, inclusi i numeri di emergenza e le piattaforme digitali dedicate ai giovani.

Cosa fanno gli psicologi di Telefono Azzurro

Il ruolo dello psicologo all’interno della fondazione è centrale e altamente delicato. Le attività quotidiane comprendono:

ascolto e supporto psicologico a minori e famiglie;

gestione delle richieste di aiuto tramite telefono, chat e web;

valutazione delle situazioni di rischio;

attivazione di interventi e segnalazioni alle autorità competenti;

collaborazione con altri professionisti (educatori, assistenti sociali, legali).

Si tratta di un lavoro che richiede empatia, equilibrio emotivo e capacità di intervenire in contesti spesso critici.

I requisiti per candidarsi

Per candidarsi alla posizione di operatore ai servizi di ascolto è necessario possedere:

laurea in Psicologia o in Servizi sociali, Giurisprudenza, Sociologia, Criminologia;

in Psicologia o in Servizi sociali, Giurisprudenza, Sociologia, Criminologia; ottime capacità comunicative e relazionali;

forte sensibilità verso le problematiche dell’infanzia;

capacità di lavorare in equipe;

buona gestione dello stress.

Tra i requisiti preferenziali rientrano anche la conoscenza della lingua inglese e precedenti esperienze in ambito sociale, educativo o sanitario.

Contratti e condizioni di lavoro

Le modalità di inserimento possono variare in base al ruolo e all’esperienza dei candidati. Sono previste infatti collaborazioni professionali, contratti di lavoro subordinato e tirocini formativi per neolaureati

In molti casi è richiesta la disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e nei giorni festivi, per garantire la continuità dei servizi di emergenza attivi 24 ore su 24.

Come ed entro quando candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario consultare la sezione Lavora con noi sul sito ufficiale di Telefono Azzurro, dove vengono pubblicati gli annunci aggiornati.

La candidatura avviene online, tramite l’invio del curriculum vitae e, in alcuni casi, di una lettera motivazionale. Le posizioni vengono aggiornate periodicamente, quindi è consigliabile monitorare il portale con frequenza. Per quanto riguarda la selezione degli operatori, questa sarà attiva fino al 30 giugno 2o26.

Altri annunci di lavoro

Non è solo Telefono Azzurro ad avere aperte le selezioni in questo periodo. Poste Italiane in diverse sedi del Paese è in cerca di portalettere, un profilo per cui non è necessaria molta esperienza che però garantisce un primo ingresso in un’azienda che permette scarti di carriera.