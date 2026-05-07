Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Un treno regionale alla stazione di Pisa Centrale

Ferrovie dello Stato ha avviato una selezione rivolta anche a diplomati anche senza esperienza per assunzioni in diverse regioni italiane. Si tratta di una buona occasione per chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro.

Questa nuova stagione di reclutamento si inserisce in un ampio piano di sviluppo di Trenitalia, con investimenti nell’alta velocità e nella modernizzazione della rete ferroviaria. L’azienda, fondata nel 1905 e controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è un punto di riferimento imprescindibile per la mobilità nazionale, con numerose società controllate attive in diversi ambiti del trasporto.

Dove si cerca personale

Le selezioni inaugurate dal gruppo sono programmate per reclutare personale per le sedi di Bari, Bologna e Firenze, offrendo opportunità anche a candidati alla prima esperienza lavorativa. Le figure ricercate saranno formate e inserite con il ruolo di operatore specializzato nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella strategia di rinnovamento e potenziamento dell’organico, con l’obiettivo di garantire efficienza e sicurezza del servizio ferroviario. Il piano si affianca ad altri programmi di inserimento già avviati dal gruppo.

Quali sono i profili ricercati

L’azienda è alla ricerca di diplomati con formazione tecnica, anche senza esperienza pregressa. Le selezioni sono infatti pensate per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso percorsi di apprendistato.

Tra i requisiti principali richiesti rientrano:

diploma d’istruzione superiore tecnico, in indirizzi come meccanica, meccatronica, energia, costruzioni, ambiente e territorio o manutenzione tecnica;

età compresa tra i 18 e i 29 anni, necessaria al fine di essere idonei a firmare un contratto di apprendistato;

patente di guida di categoria B;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

Le nuove reclute si occuperanno di manutenzione dei binari e delle apparecchiature ferroviarie, utilizzando macchinari specializzati e controllando la qualità dei componenti infrastrutturali. Si tratta quindi di ruoli tecnici fondamentali per il corretto funzionamento della rete ferroviaria.

Che tipo di contratto viene proposto

Le assunzioni avverranno tramite contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, una formula che consente di acquisire competenze pratiche e teoriche direttamente sul posto di lavoro. Oltre alla formazione, sono previste una serie di benefit aziendali, tra cui assistenza sanitaria integrativa e buoni pasto, contribuendo a rendere l’offerta lavorativa ancora più interessante per i giovani candidati.

Come ed entro quando candidarsi

Chi è interessato a lavorare in Ferrovie dello Stato può candidarsi attraverso il sito ufficiale del gruppo, nella sezione denominata Lavorare con noi. Il processo prevede la compilazione di un modulo online e, dopo una prima scrematura seguirà una fase di selezione che include test, valutazioni attitudinali e colloquio orale.

Per questa specifica opportunità, le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 10 maggio 2026, selezionando l’annuncio relativo al ruolo di operatore specializzato nella sede di interesse.

È consigliabile monitorare costantemente il portale aziendale, dove vengono aggiornate continuamente le offerte di lavoro in base alle esigenze del gruppo.

Altre opportunità di lavoro

Entrare in Ferrovie dello Stato può rappresentare una scelta strategica per chi desidera costruire una carriera nel settore dei trasporti. Il gruppo, infatti, è impegnato in un ampio piano di assunzioni che punta a inserire nuove risorse nei prossimi anni, offrendo percorsi di crescita e formazione continua.

Sempre più aziende stanno investendo nella formazione interna per colmare la carenza di personale specializzato. Segno che il tessuto imprenditoriale italiano si sta muovendo per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro: più della metà dei contratti resta scoperta per mancanza di personale specializzato.

Segnaliamo, inoltre, la possibilità di intraprendere un percorso professionalizzante in Facile.it e in Penny Market.