Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Si può lavorare in Poste Italiane anche senza esperienza

Poste Italiane torna a cercare personale e apre a nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Una notizia importante per chi è alla ricerca di un impiego, soprattutto per giovani diplomati e laureati che vogliono entrare nel mondo del lavoro senza avere esperienza pregressa.

Il gruppo, che rappresenta una delle principali realtà occupazionali in Italia, avvia periodicamente campagne di recruiting per rafforzare la propria rete operativa e commerciale.

Quali sono i profili più ricercati

Tra i ruoli maggiormente ricercati spicca quello del portalettere, una figura chiave per il funzionamento del servizio postale. Si tratta di un lavoro dinamico, che prevede la consegna di corrispondenza e pacchi sul territorio, spesso con l’ausilio di mezzi aziendali, su due o quattro ruote.

Per candidarsi non è richiesta esperienza specifica: è sufficiente il diploma di scuola superiore e una buona predisposizione al lavoro organizzato e a contatto con il pubblico. Proprio questa accessibilità rende la posizione particolarmente interessante per chi è alla prima esperienza lavorativa.

Accanto ai portalettere, Poste seleziona anche operatori di sportello in diverse sedi, addetti alla logistica e figure professionali in ambito finanziario, digitale e amministrativo. C’è persino la possibilità di praticare il tirocinio forense all’interno degli uffici di Poste Italiane di Roma e Napoli.

Contratti iniziali e prospettive di stabilità

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la tipologia contrattuale. Per i portalettere, le assunzioni avvengono generalmente con contratti a tempo determinato, spesso legati a esigenze stagionali o a picchi di attività.

Si tratta però di un primo passo che di solito apre la strada a opportunità più stabili. L’esperienza maturata, infatti, consente di entrare in graduatorie interne da cui l’azienda attinge per eventuali inserimenti a tempo indeterminato.

Per altri profili, soprattutto quelli più qualificati, sono invece previsti contratti di apprendistato o inserimenti diretti con condizioni più strutturate.

Stipendi e condizioni economiche

Dal punto di vista retributivo, i portalettere percepiscono uno stipendio che si colloca mediamente tra i 1.200 e i 1.500 euro netti al mese, a seconda delle indennità e delle variabili legate all’attività svolta.

Le retribuzioni crescono per gli operatori di sportello e per i profili specializzati, in particolare nel settore finanziario, dove possono essere previsti anche bonus legati ai risultati.

A completare il quadro ci sono benefit aziendali come assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare e mensilità aggiuntive, che contribuiscono a rendere l’offerta complessiva competitiva.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi online attraverso il sito ufficiale nella sezione dedicata alle carriere. Il processo prevede generalmente una prima fase di screening dei curricula, seguita da test attitudinali e, in alcuni casi, da colloqui individuali.

Per alcune posizioni, come quella di portalettere, è previsto un test di logica, mentre per altri ruoli possono essere richieste competenze linguistiche o tecniche specifiche.

Altre opportunità di lavoro

Le assunzioni in Poste Italiane rappresentano una possibilità concreta per entrare in una grande azienda, con prospettive di crescita e continuità nel tempo. Nonostante molti contratti iniziali siano a termine, l’esperienza acquisita può rivelarsi strategica per costruire un percorso professionale più stabile.

Con un occhio di riguardo per chi si sta affacciando sul mondo del lavoro per la prima volta, segnaliamo le candidature aperte in Verisure e Nestlé.