La nuova classifica delle auto più rubate in Italia (con sorpresa)

Dall’osservatorio della Polizia Stradale è emersa una particolare classifica, quella delle auto più rubate in Italia. Con grandi sorprese, considerando che spesso non si tratta di veicoli di particolare valore economico, ma che sono particolarmente a rischio a causa del mercato nero dei ricambi. Non sono confortanti i dati che riguardano i ritrovamenti, considerando che la maggior parte delle macchine prese dai ladri su commissione finisce in altri Paesi.

Quante auto sono rubate in Italia ogni anno e in quali regioni e province

Nel 2021 sono stati rubati in Italia ben 75.471, tra auto domestiche, fuoristrada e autofurgoni. La maggior parte dei furti è avvenuta nelle regioni del Centro e del Sud. La Campania detiene il record, con ben 20.499 auto, a cui fanno seguito il Lazio, con 13.050, e la Puglia, con 12.850. C’è poi la Sicilia, con 9.194, seguita a stretto giro dalla Lombardia, dove invece lo scorso anno sono sparite 8.024 vetture.

Nello specifico, le province più colpite sono quella di Barletta, Andria e Trani e le città di Catania, di Foggia, di Bari e Napoli. Dal Centro e dal Sud le auto vengono caricate su container e imbarcate per raggiungere via mare le mete di destinazione. Al Nord invece i ladri hi-tech le rendono come nuove, con operazioni di bonifiche, e le fanno arrivare via terra agli acquirenti finali.

Quanto auto rubate in Italia vengono ritrovate e dove spariscono le altre

Ne sono state ritrovate poco più di 28 mila, il 37,59% del totale. Le restanti 47 mila sono svanite nel nulla. Quelle di piccola cilindrata, le più ricercate dai ladri, vengono in genere usate per commettere altri reati, come furti e rapine, o smontate per la rivendita delle componenti.

I Suv rubati nel 2021 sono stati 1.273. Insieme alle auto di alta gamma sono invece oggetto di furti su commissione, e finiscono nei mercati neri esteri. In particolare Medio Oriente ed Europa dell’Est, con i traffici in aumento in Serbia, in Bulgaria e in Romania. Prima della guerra in Ucraina, anche la Russia era un’importante piazza di rivendita di auto italiane oggetto di furto.

La classifica delle auto più rubate in Italia nel 2021: Fiat in pole position

Ad aprire la classifica ci sono tre best seller della Fiat. Segue una lunga schiera di utilitarie e city car. Auto particolarmente gettonate grazie ai prezzi popolari e alle dimensioni ridotte, adatte alla città. Sono anche i veicoli che registrano un maggior numero di danni e sinistri, che alimentano il mercato nero di pezzi di ricambio, ottenuti illegalmente proprio con i furti.

Ecco quali sono le auto più rubate in Italia nel 2021. Di seguito il nome del modello e gli esemplari rubati.

Fiat Panda – 8.816 furti. Fiat 500 – 6.743 furti. Fiat Punto – 5.292 furti. Lancia Y – 2.979 furti. Smart Fortwo – 1.389 furti. Volkswagen Golf – 1.381 furti. Renault Clio – 1.284 furti. Ford Fiesta – 1.059 furti. Opel Corsa – 824 furti. Fiat Uno – 559 furti.

La Fiat Uno non viene prodotta in Italia dal 1995, ma nonostante questo è stata anche negli scorsi anni tra le auto più vendute al mondo. Qua la classifica non ancora aggiornata con i dati attuali, con alcune piccole differenze.

Chi sono i ladri di auto in Italia e come difendersi dai furti hi tech

I ladri di auto non sono improvvisati. Dal report della Polizia Stradale sono emersi infatti dei profili altamente specializzati, che si concentrano su determinati modelli o marche di veicoli, e ne conoscono a fondo i segreti. Per questo alle polizze standard sarebbe meglio affiancare sempre dispositivi tecnologici in grado di tracciare i movimenti dei propri veicoli e provare a difenderli, per quanto possibile.

Il furto non è l’unico pericolo che deriva dal possesso di un’auto. Vi abbiamo parlato qua delle truffe delle assicurazione false. Prima di acquistare una macchina, oltre al rischio ladri bisogna tenere conto anche dei consumi. Qui la classifica delle auto che consumano e inquinano di meno.