Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con il progetto Meis si accettano candidati under 29 per tirocini in aziende fuori dall'Italia

In un mercato del lavoro sempre più competitivo e in continua trasformazione, le esperienze internazionali rappresentano un elemento decisivo per distinguersi. In questo scenario si inserisce il progetto Meis 2, che offre tirocini all’estero a persone disoccupate, puntando proprio sulla mobilità come leva per l’occupazione.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole rimettersi in gioco e costruire un percorso professionale più solido, attraverso un’esperienza lavorativa in contesti europei.

Cos’è il progetto Meis 2

Il progetto Meis 2 (mobilità internazionale esperienziale per lo sviluppo, ndr) è promosso dal Camerana Learning Hub nell’ambito dei programmi di mobilità sostenuti dalla Regione Piemonte.

L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo dei partecipanti attraverso tirocini formativi in aziende europee. Non si tratta quindi solo di un’esperienza all’estero, ma di un percorso strutturato pensato per sviluppare competenze spendibili sul mercato del lavoro, realizzando in piccola parte quel mancato ponte tra educazione e produzione che in Italia lascia vuoti troppi posti di lavoro ogni anno.

Quali sono i requisiti per partecipare ai tirocini Meis

I percorsi sono destinati a persone:

in stato di disoccupazione;

domiciliate nella Regione Piemonte;

di età compresa tra 18 e 29 anni;

che abbiano una competenza linguistica d’inglese almeno di livello B1;

che siano fortemente motivate a intraprendere un’esperienza all’estero.

Si tratta di un target abbastanza ampio, che include chi è all’inizio del proprio percorso lavorativo così come chi è in cerca di nuove opportunità.

Dove si svolgono e quanto durano

C’è la possibilità di svolgere i tirocini Meis in diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Grecia e Svezia, in modo che i partecipanti possano confrontarsi con realtà lavorative e culturali differenti.

La durata delle esperienze varia generalmente da 30 a 90 giorni, un periodo pensato per garantire un apprendimento efficace.

Come sono strutturati i tirocini

Le persone selezionate verranno inserite in aziende attive in vari settori, tra cui industria, servizi e artigianato. Le attività possono riguardare ambiti come marketing, turismo, informatica, logistica e produzione, permettendo di acquisire competenze spendibili in diversi contesti professionali.

I percorsi sono articolati in modo da accompagnare i partecipanti in tutte le fasi dell’esperienza. Prima della partenza, sono organizzate delle attività di preparazione, utili per affrontare al meglio il periodo all’estero.

Durante il tirocinio è garantito un supporto costante, sia dal punto di vista organizzativo che formativo, con tutoraggio e accompagnamento. Sono inoltre previste brevi attività formative e visite di studio, che arricchiscono ulteriormente il percorso.

Questo approccio consente di vivere un’esperienza completa, non limitata al solo inserimento in azienda, ma orientata alla crescita personale e professionale.

Quali vantaggi offre

Partecipare a un tirocinio all’estero significa investire sulle proprie competenze in modo concreto. Tra i principali vantaggi ci sono il miglioramento della conoscenza delle lingue, l’acquisizione di esperienza professionale internazionale e lo sviluppo di soft skills come autonomia, flessibilità e capacità di adattamento.

Si tratta di competenze sempre più richieste dalle aziende, che possono fare la differenza in fase di selezione e facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro.

Come candidarsi

Per partecipare al progetto Meis 2 è necessario presentare domanda seguendo le indicazioni pubblicate sul sito del Camerana Learning Hub, dove sono disponibili i bandi e tutte le informazioni utili.

La selezione avviene generalmente sulla base dei requisiti richiesti e tramite colloqui motivazionali, in cui viene valutato l’interesse e la disponibilità a intraprendere un’esperienza all’estero.

Altre opportunità lavorative

I tirocini Meis sono un’opportunità formativa unica ma non sono l’unica via percorribile per chi deve costruirsi un curriculum oppure ha intenzione di cambiare ambito lavorativo. Ad assumere personale anche senza esperienza ci sono Ikea, Kfc e Poste Italiane.