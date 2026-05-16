Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Metropolitana di Milano

Atm si appresta ad assumere nuovo personale per rinforzare la squadra operativa delle linee metropolitane M4 ed M5. Le selezioni svolte dall’azienda milanese riguarderanno il ruolo di agenti di linea e tra i requisiti minimi per candidarsi c’è il diploma di scuola secondaria superiore. Le risorse saranno impiegate come agenti di linea con il fine di migliorare e garantire il servizio di trasporto pubblico del capoluogo lombardo.

Che lavoro faranno gli agenti di linea

Le figure selezionate saranno inserite all’interno della Direzione Operations Esercizio Metropolitana e opereranno principalmente sulle linee M4 e M5, che sono automatiche e funzionano senza conducente.

Gli agenti di linea itineranti si occuperanno di:

controllare le stazioni;

supportare i passeggeri;

monitorare il funzionamento degli impianti;

intervenire in caso di anomalie o in situazioni di emergenza;

verificare i titoli di viaggio;

assistere i viaggiatori;

presidiare le stazioni;

prestare supporto operativo durante evacuazioni o criticità tecniche;

intervenire sui sistemi automatici delle linee metropolitane;

condurre i treni per brevi tratti operativi.

Quali sono i requisiti richiesti per candidarsi

La selezione è aperta a persone che abbiano:

conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;

un’età compresa tra i 21 e i 45 anni;

la patente B;

una buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità a lavorare su turni, inclusi orari notturni e festivi.

L’azienda valuterà positivamente candidati con esperienza in attività a contatto con il pubblico, assistenza clienti o gestione operativa di servizi.

Contratto e stipendio

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta riguarda la tipologia contrattuale proposta ai candidati. Azienda dei trasporti di Milano prevede infatti assunzioni a tempo indeterminato.

La retribuzione annua ha un livello base di circa 29.500 euro. Lo stipendio netto mensile può aggirarsi tra 1.600 e 1.700 euro, cifra in grado di aumentare fino a 2.000 euro lordi grazie a indennità previste per il lavoro notturno e festivo.

Tra i benefit aziendali previsti per i dipendenti Atm ci sono la tessera gratuita per viaggiare sulla rete e il servizio mensa.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario consultare la sezione Lavorare in Atm presente sul sito ufficiale, dove vengono pubblicate tutte le offerte di lavoro attive divise per sezione. Bisogna selezionare l’area Metropolitane per potersi candidare come agente itinerante di linea per sistemi di metropolitana automatica. Per partecipare alla selezione sarà necessario registrarsi al portale aziendale e inviare il curriculum vitae online.

Le candidature saranno valutate progressivamente in base alle esigenze organizzative dell’azienda e al potenziamento delle linee automatiche milanesi.

Altre opportunità di lavoro

Durante questa primavera sono molte le aziende che hanno mostrato interesse a reclutare e formare dipendenti. Segnaliamo a tal proposito altre realtà che selezionano personale senza che ci sia bisogno di esperienza pregressa per accedere al colloquio.

Primark, il noto marchio irlandese, sta aprendo nuovi esercizi commerciali in Italia e per la posizione di addetto alle vendite si accettano anche candidature per chi si sta affacciando al mondo del lavoro per la prima volta. Anche Facile.it aumenta la sua presenza sul territorio nazionale e continua a cercare personale da integrare ai servizi di consulenza online, per offrire al cliente un servizio e un’esperienza migliore.