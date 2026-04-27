Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Tetra Pak attiva tirocini da convertire in contratti di lavoro per diplomati e laureati

Tetra Pak torna a investire sui giovani in Italia con nuove opportunità di inserimento attraverso il programma internazionale Future Talent, un percorso pensato per diplomati tecnici e neolaureati.

L’iniziativa rappresenta uno dei canali principali con cui il gruppo industriale svedese forma e inserisce nuove risorse, offrendo un primo contratto strutturato e un percorso di crescita professionale personalizzato.

Quali sono i profili professionali ricercati

Il programma Future Talent si articola in diversi percorsi, ciascuno dedicato a specifiche competenze e ruoli aziendali.

Tra le principali aree figurano:

leadership track, focalizzato sullo sviluppo di competenze manageriali e trasversali in contesti internazionali;

technical track, dedicato alla crescita di figure ingegneristiche e specialistiche;

information management e IT, con focus su dati, digitalizzazione e sistemi informativi;

manutenzione, assistenza tecnica e supporto ai clienti industriali.

Com’è strutturato il percorso formativo

Il Future Talent non è un semplice stage, ma un programma strutturato che dura fino a 24 mesi, a seconda del percorso scelto. Durante questo periodo i candidati scelti vengono inseriti con un contratto vero e proprio e seguiti da tutor e manager aziendali.

Le attività comprendono:

formazione tecnica e comportamentale;

rotazioni in diverse funzioni aziendali;

progettazione concreta in team internazionali;

esperienze sul campo negli stabilimenti o presso clienti.

Al termine del percorso, l’obiettivo è quello di offrire un inserimento stabile all’interno dell’organizzazione, con ruoli coerenti con le competenze sviluppate.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Il programma è rivolto principalmente a neolaureati e studenti dell’ultimo anno di laurea magistrale, ma in alcuni casi sono prese in considerazione anche candidature con diploma tecnico, soprattutto in ambito ingegneristico o industriale.

I profili più richiesti includono:

ingegneria (meccanica, elettronica, automazione, gestionale);

informatica e data science;

economia e management;

percorsi tecnici industriali.

Sono fondamentali la conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a trasferte o mobilità internazionale e una forte motivazione a lavorare in contesti complessi e strutturati.

Come ed entro quando candidarsi

Le candidature sono aperte attraverso il portale ufficiale dell’azienda, dove vengono pubblicate le posizioni disponibili e i requisiti specifici per ciascun ruolo. Per candidarsi occorre:

entrare nella sezione del sito “View all jobs”;

cercare il tirocinio per cui hai più possibilità di essere reclutato;

registrarsi sul portale per candidarsi;

compilare il modulo e caricare il proprio CV.

Un programma globale per formare i talenti del futuro

Il Future Talent Programme è un percorso di inserimento e formazione rivolto a giovani motivati, con background in ambito tecnico, ingegneristico, economico o informatico. L’obiettivo è sviluppare competenze professionali e manageriali attraverso esperienze dirette sul campo, affiancamento e rotazioni tra diverse funzioni aziendali.

Il programma è pensato per consentire ai partecipanti di “fare la differenza sin dal primo giorno”, entrando a far parte dei team aziendali e contribuendo a progetti reali in un contesto internazionale e strutturato.

Il percorso include attività di formazione, tutoraggio e rotazione dei ruoli, che permettono ai giovani inseriti di acquisire una visione completa di come funziona l’azienda.

Altre opportunità di formazione e lavoro per diplomati

Tetra Pak è attiva a livello globale nel settore del packaging e delle tecnologie per l’industria alimentare, con un forte focus su innovazione, sostenibilità e sicurezza alimentare. Anche la Mutti e la Ferrero, rinomate aziende del settore alimentare, assumono lavoratori stagionali con vari livelli di esperienza.