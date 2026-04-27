Tetra Pak torna a investire sui giovani in Italia con nuove opportunità di inserimento attraverso il programma internazionale Future Talent, un percorso pensato per diplomati tecnici e neolaureati.
L’iniziativa rappresenta uno dei canali principali con cui il gruppo industriale svedese forma e inserisce nuove risorse, offrendo un primo contratto strutturato e un percorso di crescita professionale personalizzato.
Indice
Quali sono i profili professionali ricercati
Il programma Future Talent si articola in diversi percorsi, ciascuno dedicato a specifiche competenze e ruoli aziendali.
Tra le principali aree figurano:
- leadership track, focalizzato sullo sviluppo di competenze manageriali e trasversali in contesti internazionali;
- technical track, dedicato alla crescita di figure ingegneristiche e specialistiche;
- information management e IT, con focus su dati, digitalizzazione e sistemi informativi;
- manutenzione, assistenza tecnica e supporto ai clienti industriali.
Com’è strutturato il percorso formativo
Il Future Talent non è un semplice stage, ma un programma strutturato che dura fino a 24 mesi, a seconda del percorso scelto. Durante questo periodo i candidati scelti vengono inseriti con un contratto vero e proprio e seguiti da tutor e manager aziendali.
Le attività comprendono:
- formazione tecnica e comportamentale;
- rotazioni in diverse funzioni aziendali;
- progettazione concreta in team internazionali;
- esperienze sul campo negli stabilimenti o presso clienti.
Al termine del percorso, l’obiettivo è quello di offrire un inserimento stabile all’interno dell’organizzazione, con ruoli coerenti con le competenze sviluppate.
Quali sono i requisiti per candidarsi
Il programma è rivolto principalmente a neolaureati e studenti dell’ultimo anno di laurea magistrale, ma in alcuni casi sono prese in considerazione anche candidature con diploma tecnico, soprattutto in ambito ingegneristico o industriale.
I profili più richiesti includono:
- ingegneria (meccanica, elettronica, automazione, gestionale);
- informatica e data science;
- economia e management;
- percorsi tecnici industriali.
Sono fondamentali la conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a trasferte o mobilità internazionale e una forte motivazione a lavorare in contesti complessi e strutturati.
Come ed entro quando candidarsi
Le candidature sono aperte attraverso il portale ufficiale dell’azienda, dove vengono pubblicate le posizioni disponibili e i requisiti specifici per ciascun ruolo. Per candidarsi occorre:
- entrare nella sezione del sito “View all jobs”;
- cercare il tirocinio per cui hai più possibilità di essere reclutato;
- registrarsi sul portale per candidarsi;
- compilare il modulo e caricare il proprio CV.
Un programma globale per formare i talenti del futuro
Il Future Talent Programme è un percorso di inserimento e formazione rivolto a giovani motivati, con background in ambito tecnico, ingegneristico, economico o informatico. L’obiettivo è sviluppare competenze professionali e manageriali attraverso esperienze dirette sul campo, affiancamento e rotazioni tra diverse funzioni aziendali.
Il programma è pensato per consentire ai partecipanti di “fare la differenza sin dal primo giorno”, entrando a far parte dei team aziendali e contribuendo a progetti reali in un contesto internazionale e strutturato.
Il percorso include attività di formazione, tutoraggio e rotazione dei ruoli, che permettono ai giovani inseriti di acquisire una visione completa di come funziona l’azienda.
Altre opportunità di formazione e lavoro per diplomati
Tetra Pak è attiva a livello globale nel settore del packaging e delle tecnologie per l’industria alimentare, con un forte focus su innovazione, sostenibilità e sicurezza alimentare. Anche la Mutti e la Ferrero, rinomate aziende del settore alimentare, assumono lavoratori stagionali con vari livelli di esperienza.