Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Si cercano tirocinanti da inserire nel team di comunicazione di Ferrari nella sede storica di Maranello

Dici Italia e pensi Ferrari. La casa automobilistica col cavallino rampante sul logo è il simbolo di eccellenza nel mondo dell’automotive, dello sport e del lusso. Ecco, l’azienda ha annunciato un’imperdibile opportunità di stage retribuito nel settore della comunicazione digitale e dei social media.

Il percorso formativo si svolge nella storica sede di Maranello, in Emilia‑Romagna, dove la creatività, l’innovazione e la passione per il brand si fondono con la realtà quotidiana di quella che forse è l’azienda italiana più prestigiosa del mondo.

In cosa consiste il tirocinio

Il tirocinio proposto da Ferrari è pensato per chi desidera fare un passo importante nel mondo dei contenuti digitali, dei social network e della comunicazione integrata. La figura ricercata sarà inserita nella squadra che si occupa di comunicare il brand, con lo scopo di supportare attività operative e creative legate alla gestione dei canali social e media dell’azienda.

Tra i compiti principali ci sono:

supportare l’ideazione e la produzione di contenuti digitali;

aggiornare e imparare a monitorare i flussi sui profili social;

collaborare con partner esterni;

entrare nel vivo della gestione del piano editoriale.

L’esperienza è pensata come un vero e proprio percorso formativo, finalizzato a sviluppare competenze pratiche e strategiche nel campo della comunicazione digitale.

Quali sono i requisiti richiesti per candidarsi

Tra i requisiti generali affinché Ferrari possa prendere in considerazione la propria candidatura abbiamo:

essere studenti o aver conseguito una laurea in discipline come Scienze della comunicazione, Marketing, Economia Aziendale, Media Digitali e Relazioni Pubbliche;

essere studenti di master o corsi post‑laurea con focus su comunicazione, marketing o media digitali.

Oltre alla formazione accademica, Ferrari avrà un occhio di riguardo per chi:

ha una forte passione per il settore automotive e per l’economia di lusso;

una buona conoscenza operativa delle principali piattaforme social;

un’ottima padronanza della lingua inglese;

la capacità di lavorare sia in autonomia che in team, con un forte orientamento agli obiettivi.

Completano il profilo doti come senso critico, creatività e interesse per le nuove tendenze digitali. Queste qualità sono fondamentali per ricoprire un ruolo che richiede di interpretare l’evoluzione costante dei contenuti online.

Retribuzione

Lo stage in Ferrari non è un semplice tirocinio curriculare da inserire sul piano di studi. Si tratta di un percorso retribuito con un’indennità mensile, un elemento che lo distingue da altre esperienze formative.

Inoltre, ai partecipanti viene offerta l’opportunità di usufruire gratuitamente del ristorante aziendale durante la durata dello stage.

Queste condizioni, unite al prestigio di lavorare per un marchio iconico come Ferrari, rendono l’opportunità particolarmente interessante per chi desidera impostare la propria carriera nel mondo della comunicazione e della creatività digitale.

Come candidarsi

Bisogna andare sul sito ufficiale di Ferrari e visitare la sezione denominata Career Home Page. Da lì, occorre selezionare dalla mappa l’annuncio relativo allo Communication & Social Media Internship. Si consiglia di avere pronto un eventuale portfolio di esperienze pregresse.

Altre opportunità di lavoro

Ferrari non è l’unica grande azienda dell’automotive che è alla ricerca di personale. Lo stabilimento della Racing Bulls di Faenza sta cercando diverse figure da inserire all’interno della squadra di lavoro.

Per chi invece preferisse un posto di lavoro più stabile, sempre all’interno del settore della comunicazione, segnaliamo il concorso in Rai, che scade l’8 aprile.