Enel assume laureati senza esperienza a tempo indeterminato: requisiti e scadenze

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Enel assumi laureati anche senza esperienza

Contratto stabile fin dal primo giorno e possibilità di essere assunti anche senza esperienza: è questa l’opportunità offerta da Enel con il nuovo piano di assunzioni per il 2026.

Una notizia importante per chi cerca lavoro e vuole entrare in una grande azienda attraverso il programma di Enel Lavora con noi, che prevede inserimenti diretti a tempo indeterminato. Le selezioni sono aperte in diversi ambiti e rappresentano una concreta occasione per neolaureati e giovani professionisti.

Quali sono le figure ricercate

Le prossime assunzioni in Enel riguardano diversi settori strategici dell’azienda, con posizioni rivolte sia a profili tecnici sia a candidati con competenze economiche e digitali.

Tra le figure più richieste ci sono:

laureati per analisi dati e controllo di gestione;

ingegneri per progetti legati alle reti energetiche;

specialisti IT e innovazione digitale;

profili per sostenibilità e transizione energetica.

Le offerte che rientrano tra le posizioni entry level, quindi accessibili anche senza esperienza pregressa, sono due:

junior risk analyst;

junior energy trader.

Questo rende il programma di reclutamento dell’azienda energetica particolarmente interessante per chi ha i giusti titoli di studio e si ritrova a cercare una prima occupazione.

Che tipo di contratto viene offerto

Uno degli aspetti più rilevanti di questa offerta di lavoro è il tipo di contratto proposto. Le nuove risorse saranno inserite con:

contratto a tempo indeterminato;

possibilità di smart working o comunque in modalità ibrida;

percorsi di formazione continua.

Oltre alla stabilità lavorativa, Enel offre benefit aziendali, welfare e concrete opportunità di crescita professionale. Si tratta quindi di una proposta molto attrattiva per chi cerca un lavoro nella filiera energetica con prospettive a lungo termine.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Per partecipare alla selezione è richiesta una laurea in ambito coerente con la posizione. In questo caso, l’azienda ricerca candidati con:

laurea in discipline economiche, ingegneristiche, scientifiche o informatiche;

competenze digitali di base;

disponibilità e capacità di lavorare in team;

problem solving e flessibilità;

conoscenza della lingua inglese.

Quali sono le sedi di lavoro

Le posizioni aperte sono distribuite in diverse città italiane. Per quanto riguarda i profili junior, la sede sarà quella di Roma. In linea con le nuove modalità organizzative, si prevedono formule di lavoro flessibile, con possibilità di smart working.

Come ed entro quando candidarsi

Per partecipare alla selezione è necessario candidarsi online tramite il portale ufficiale.

Ecco i passaggi principali:

accedere alla sezione “Enel lavora con noi”; consultare le offerte lavoro Enel aggiornate; inviare il curriculum vitae tramite la piattaforma.

Il processo di selezione può includere più fasi, tra cui colloqui e test di valutazione. Il termine per le candidature si chiude il 26 aprile.

Altre selezioni aperte

Il reclutamento di Enel rappresenta una buona opportunità per i giovani laureati che cercano stabilità contrattuale e crescita. L’iniziativa si inserisce in una nuova stagione industriale in cui le imprese stanno tornando a formare i futuri dipendenti. Seguendo la stessa logica, anche Bnl Bnp Paribas e Crédit Agricole hanno annunciato una massiccia campagna di reclutamento di laureandi con il fine di inserirli nell’organico permanente. L’esigenza di garantire il ricambio generazionale dei lavoratori e inserire personale formato sugli strumenti per garantire servizi in linea con la digitalizzazione del settore.