La nota catena di fast food inaugura 35 nuove sedi nel 2026 e ha redatto un piano di assunzioni di almeno 800 unità di personale

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Kfc accetta candidati anche senza esperienza in vista delle prossime 35 aperture

Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione veloce con Kfc. La nota catena internazionale ha annunciato un importante piano di espansione in Italia che porterà all’apertura di decine di nuovi ristoranti nel corso del 2026, con un impatto significativo sul fronte occupazionale.

Il gruppo prevede l’inaugurazione di 35 nuovi punti vendita sul territorio nazionale, accompagnata da oltre 800 nuove assunzioni. Si tratta di un investimento rilevante, che punta a rafforzare la presenza del marchio nel Paese e a sostenere la crescita del settore della ristorazione.

Quali sono i profili ricercati

Le selezioni riguarderanno principalmente le figure operative tipiche dei ristoranti della catena. Tra i ruoli più richiesti ci sono:

team member;

team leader;

manager di punto vendita;

accoglienza dei clienti;

addetti alla gestione degli ordini;

personale da dedicare alla preparazione dei prodotti;

personale di cucina specializzato nella realizzazione dei piatti.

Con le prossime inaugurazioni si aprono, quindi, opportunità accessibili a candidati con diversi livelli di esperienza, comprese persone alla prima occupazione interessate a entrare nel settore della ristorazione e inserire sul proprio curriculum un’esperienza valutabile positivamente in futuro dai recruiter.

Dove si lavora: le nuove aperture

Il piano di sviluppo di Kfc coinvolgerà diverse regioni italiane, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente una rete già capillare. L’azienda, presente in Italia dal 2014, che aveva annunciato un massiccio reclutamento anche a gennaio 2026, punta infatti a incrementare ulteriormente il numero complessivo dei locali, arrivando a 185 ristoranti rispetto ai 150 odierni.

Le nuove aperture interesseranno diverse regioni, tra cui:

Lombardia;

Piemonte;

Veneto;

Emilia Romagna;

Lazio;

Puglia;

Sicilia.

Le prossime inaugurazioni di filiale saranno in grandi città ma anche in aree in cui il marchio è meno diffuso, contribuendo a creare posti di lavoro su tutto il territorio nazionale e a rafforzare l’indotto locale.

Ambiente di lavoro e opportunità di crescita

Lavorare in Kfc significa entrare in una multinazionale, dove il lavoro di squadra e la formazione continua rappresentano elementi centrali d’azienda, che investe direttamente nello sviluppo delle competenze interne, offrendo percorsi di crescita che possono portare a ruoli di maggiore responsabilità.

Questo aspetto rende le posizioni interessanti sia per i giovani, sia per chi desidera costruire una carriera nel mondo della ristorazione.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è possibile consultare la sezione Lavora con noi sul sito ufficiale dell’azienda, dove vengono pubblicate le offerte attive e aggiornate. Da qui è possibile inviare il proprio curriculum e candidarsi direttamente online. Attualmente risultano aperte 150 posizioni.

Monitorare periodicamente la piattaforma è fondamentale per restare aggiornati sulle nuove opportunità, soprattutto in vista delle prossime aperture previste nel corso del 2026.

Altre selezioni attive per candidati alla prima esperienza lavorativa

L’espansione di Kfc in Italia si inserisce in una strategia più ampia di crescita del gruppo, che punta a consolidare la propria presenza nei mercati europei. Il piano di nuove aperture e assunzioni rappresenta dunque un segnale positivo per il mercato del lavoro, offrendo centinaia di opportunità in un settore in continua evoluzione.

Ci sono altre multinazionali che ultimamente stanno investendo sul territorio nazionale, come Nestlé e Verisure. Entrambe cercano personale, anche alla prima esperienza lavorativa, in vista dell’apertura di nuove filiali o centri produttivi.