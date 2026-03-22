Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Nell'area aeroportuale di Fiumicino si cercano facchini anche alla prima esperienza di lavoro

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei flussi turistici si aprono nuove opportunità di lavoro nel Lazio, in particolare nell’area aeroportuale di Fiumicino. Si cercano 20 facchini addetti alla movimentazione di merci e bagagli.

Si tratta di una proposta particolarmente interessante per chi è in cerca di un impiego anche senza esperienza, senza particolari vincoli di età, con inserimento mediato dal Centro per l’impiego, quindi con tutte le tutele del caso.

Mansioni

Le figure selezionate saranno impiegate in attività di facchinaggio, con mansioni legate principalmente alla movimentazione di bagagli e merci all’interno dell’area di Fiumicino.

Il lavoro si svolge in un ambiente operativo e organizzato su turni, dove sono richieste:

buona resistenza fisica;

capacità di collaborare in squadra;

flessibilità negli orari.

L’attività è fondamentale per il funzionamento dei servizi aeroportuali, soprattutto in uno scalo ad alta intensità di traffico.

Contrattualizzazione e orario di lavoro

Dal punto di vista contrattuale, l’offerta prevede un inserimento a tempo determinato con condizioni ben definite.

Il contratto ha una durata di 3 mesi, con orario part time da 30 ore settimanali. Il lavoro è distribuito su turni, con uno schema di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo, e prevede fino a un massimo di 6 ore di attività giornaliera.

L’inquadramento è quello previsto dal contratto nazionale di settore, nella fattispecie handling aeroportuale, tipico per ruoli operativi di questo tipo, con una paga lorda che varia tra gli 11 e i 14 euro l’ora.

Quali sono i requisiti per candidarsi

L’offerta è accessibile anche a chi non ha esperienza nel ruolo, ma è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali.

In particolare, sono richiesti:

patente B;

conoscenza della lingua inglese almeno a livello base (A2);

conoscenza della lingua italiana a livello B2;

disponibilità a lavorare su turni;

disponibilità di un mezzo proprio.

Costituisce elemento preferenziale il domicilio o la residenza in zone vicine a Fiumicino, considerata la natura operativa dell’impiego e gli orari di lavoro.

Come candidarsi e scadenza

La prima selezione è gestita dal Centro per l’impiego di Cerveteri, i cui candidati saranno poi inseriti in una società attiva nel settore della logistica e dei servizi aeroportuali.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare la candidatura entro l’8 aprile 2026, indicando ID P145N02, il codice identificativo dell’offerta nell’oggetto dell’e-mail (preselezionecerveteri@regione.lazio.it).

La domanda va trasmessa allegando la seguente documentazione:

curriculum vitae aggiornato in formato Europass;

un documento di identità in corso di validità;

il modulo di candidatura compilato in tutte le sue parti.

La preselezione sarà effettuata direttamente dai servizi per l’impiego, che invieranno all’azienda i profili ritenuti più idonei.

Altre offerte di lavoro ancora attive

Questa opportunità rappresenta un possibile punto di ingresso nel settore della logistica aeroportuale, anche per candidati alla prima esperienza.

Segnaliamo altre proposte lavorative di profilo simile, in cui non è necessariamente richiesta esperienza pregressa per candidarsi.

Per il mese di aprile Lidl ha calendarizzato due open day per due prossime aperture, una a Bari e l’altra a Mestre. Ai candidati si richiede flessibilità sui turni perché sono assunzioni a tempo determinato pensate soprattutto per consentire all’organico fisso di godere delle ferie.