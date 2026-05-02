L'impresa leader nella comparazione di prezzi di bollette e assicurazioni allarga la rete di corner nei supermercati e assume personale

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Una sede di Facile.it

Nuove opportunità di lavoro nel settore dei servizi digitali e della consulenza: Facile.it ha avviato un piano concreto di espansione che prevede l’apertura di decine di nuovi corner fisici in tutta Italia entro il 2027. Il progetto è già in corso e si accompagna a nuove assunzioni legate sia ai punti vendita sia alle attività di supporto.

L’iniziativa rientra in un percorso di crescita avviato negli ultimi anni, che ha portato l’azienda – fondata nel 2008 – ad affiancare alla piattaforma online una rete di consulenza diretta sul territorio. Oggi Facile.it consente di confrontare e attivare offerte di assicurazioni, mutui, prestiti, utenze luce e gas e servizi di telefonia, con l’obiettivo di semplificare la scelta per i consumatori e ridurre i costi.

Facile.it punta sui negozi fisici: 70 nuovi corner entro il 2027

Il gruppo, noto per la comparazione di assicurazioni, prodotti finanziari e utenze domestiche, ha deciso di rafforzare la propria presenza sul territorio con un progetto di espansione della rete fisica. L’obiettivo dichiarato è arrivare a circa 70 corner attivi all’interno dei centri commerciali entro il 2027.

Questa strategia rappresenta un’evoluzione del modello di business dell’azienda, che vede nei corner il fulcro di una nuova logica multicanale, pensata per offrire ai clienti un’esperienza umana e accessibile.

Ad oggi risultano aperti oltre 30 punti vendita, soprattutto nel Sud Italia, con una presenza significativa in regioni come Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Tuttavia, il piano prevede un’ulteriore espansione anche nel Centro e nel Nord, con nuove aperture già programmate, ad esempio in Toscana. I corner saranno collocati in centri commerciali.

Quali sono i profili ricercati

L’espansione della rete fisica porterà nuove opportunità occupazionali. Anche se non è stato comunicato un numero preciso di inserimenti, l’apertura di numerosi corner richiederà personale per diverse funzioni operative e organizzative.

Tra i profili più richiesti rientrano:

consulenti commerciali per i punti vendita, che supportano i clienti nella scelta delle offerte;

addetti alle vendite e all’assistenza clienti, con compiti di accoglienza e gestione delle richieste;

operatori addetti al supporto post-vendita;

specialisti in marketing e comunicazione, per la promozione dei servizi e dei nuovi punti vendita;

sviluppatori software e professionisti IT, impegnati nella gestione e nell’evoluzione della piattaforma digitale;

personale per funzioni aziendali interne, come risorse umane, amministrazione, finanza e gestione operativa.

Si tratta quindi di opportunità rivolte sia a candidati con esperienza, sia a giovani diplomati o laureati interessati a entrare in un contesto strutturato e in crescita.

Come candidarsi

Chi è interessato a lavorare in Facile.it può consultare le posizioni aperte direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione dedicata alle carriere. Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo online in tutte le sue parti. Quando non ci sono posizioni aperte, è sempre possibile inviare una candidatura spontanea, allegando il proprio curriculum vitae.

Altre opportunità di lavoro con formazione

Entrare in Facile.it può rappresentare un’opportunità interessante per diversi motivi. L’azienda è oggi in continua espansione e presenta un contesto caratterizzato da innovazione tecnologica e crescita costante, l’ideale per chi è alla prima esperienza di lavoro ma anche per chi è fortemente motivato a cambiare settore.

Le aziende si stanno dimostrando capacità di investire in formazione interna per arrivare a colmare il vuoto di posti di lavoro creatosi per pensionamenti e mancanza di personale specializzato. Inoltre, il piano di espansione in corso lascia prevedere ulteriori sviluppi nei prossimi anni, con nuove aperture e inserimenti di personale. Sempre in linea con la formazione aziendale, Google propone dei corsi per l’utilizzo delle AI al fine di semplificare l’inserimento lavorativo di neolaureati.