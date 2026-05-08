Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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Acquaworld, parco acquatico di Concorezzo, in Lombardia, unico in Italia per essere aperto tutto l’anno, ha annunciato una campagna di recruiting, finalizzata all’inserimento di oltre 100 nuove risorse da impiegare in diversi settori operativi.

Le selezioni sono rivolte sia a candidati con esperienza sia a persone alla prima occupazione. Tra i profili ricercati figurano assistenti bagnanti, addetti alla ristorazione, receptionist, manutentori e assistenti agli scivoli. Per alcune mansioni è prevista anche una formazione iniziale, mentre in altri casi è richiesto il possesso di specifiche certificazioni professionali.

Dove saranno inserite le nuove risorse

Le assunzioni interesseranno il parco acquatico di Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, che durante i mesi estivi registra un forte incremento delle presenze. Per questo motivo l’azienda rafforza gli organici in diversi reparti, soprattutto la sicurezza in acqua e la ristorazione.

Il piano di inserimenti riguarda attività operative legate alla gestione quotidiana del parco e dei servizi dedicati all’assistenza ai visitatori. Questa campagna di reclutamento propone contratti stagionali a tempo determinato. Non si esclude la possibilità che per alcuni ruoli tecnici si prospetti continuità lavorativa.

Quali sono i profili richiesti

Tra le figure maggiormente ricercate da Acquaworld ci sono 50 unità di personale da inserire nel comparto ristorazione. Per candidarsi è richiesta esperienza nel settore e il possesso dell’Attestato di formazione alimentaristi o titolo equivalente.

Sono inoltre aperte le selezioni per 40 assistenti bagnanti. In questo caso servono il brevetto in corso di validità, l’attestato Blsd aggiornato e la disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi.

Il parco cerca anche 40 assistenti agli scivoli, figure incaricate della gestione delle attrazioni acquatiche e dell’assistenza ai visitatori. Per questo ruolo non è necessariamente richiesta esperienza specifica, come non è necessaria per candidarsi come operatore di manutenzione per Trenitalia.

A queste opportunità si aggiungono 5 posti per manutentori, ai quali viene richiesta esperienza di almeno due anni nella manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a competenze in ambito idraulico, falegnameria e pittura.

Sono infine attive selezioni per operatori impiegati all’accoglienza e receptionist, cui è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, ottime capacità relazionali e competenze informatiche di base.

Orari di lavoro e contrattazione

Per tutte le figure professionali è richiesta una certa flessibilità oraria, con disponibilità a lavorare su turni distribuiti lungo l’intera stagione estiva. Tra i requisiti trasversali più richiesti figurano capacità di lavorare in squadra, attenzione al cliente e disponibilità nei fine settimana e nei giorni festivi.

Gli assistenti agli scivoli, ruolo per il quale non è richiesta esperienza, saranno assunti con contratto stagionale a chiamata, mentre per i manutentori è previsto un contratto full time a tempo determinato con possibile trasformazione successiva a tempo indeterminato. Le altre figure verranno inserite prevalentemente con contratti stagionali.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro è necessario accedere alla sezione Lavora con noi presente sul sito ufficiale di Acquaworld, dove è possibile consultare tutte le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum vitae attraverso il modulo online. Le selezioni risultano già aperte e le candidature verranno valutate progressivamente in vista dell’avvio della stagione estiva 2026.