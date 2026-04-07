Ikea ha avviato una campagna di assunzioni che coinvolge diverse sedi su territorio italiano, per cercare arredatori e figure legate all’interior design.
Le selezioni rappresentano un’occasione interessante per chi desidera lavorare in un contesto internazionale, con possibilità di inserimento sia per candidati con esperienza sia per giovani alla prima occupazione.
Indice
Quali sono i profili ricercati
Le offerte di lavoro riguardano principalmente la figura dell’arredatore, un ruolo chiave all’interno dei punti vendita. Si tratta di professionisti che supportano i clienti nella progettazione degli spazi domestici, proponendo soluzioni funzionali, estetiche e in linea con eventuali esigenze personali.
Accanto agli arredatori, l’azienda sta selezionando però anche altri profili, tra cui:
- addetti vendite;
- specialisti di visual merchandising;
- personale addetto alla logistica e ai magazzini;
- operatori per assistenza clienti;
- operatori da inserire nel settore ristorazione.
Le opportunità sono quindi trasversali e riguardano diversi ambiti operativi.
Dove sono le sedi di lavoro
Le assunzioni sono distribuite in varie città italiane, dove il gruppo è presente con i propri negozi e centri logistici.
Tra le sedi interessate figurano grandi città come Roma, Milano e Bologna, oltre ad altri punti vendita sul territorio nazionale. In particolare, risultano attive ricerche di personale in store di grandi dimensioni e in aree commerciali strategiche, anche a Sud Italia.
Le offerte vengono aggiornate frequentemente, per cui è consigliabile monitorare con costanza il portale ufficiale dell’azienda.
Quali sono i requisiti richiesti
Per candidarsi alle posizioni aperte, Ikea richiede alcune competenze trasversali, oltre a un forte interesse per il settore arredamento.
Tra i principali requisiti:
- passione per il design e per l’arredamento domestico in generale;
- orientamento al cliente;
- capacità di lavorare in team;
- disponibilità a lavorare su turni.
Per i ruoli di arredatore può essere preferibile un titolo in ambito design, architettura o discipline affini, ma non è indispensabile. L’azienda, infatti, offre percorsi di formazione anche per profili junior.
Contratti e condizioni
Le tipologie di contratto variano in base alla posizione e alla sede. Sono frequenti inserimenti con contratti part-time, soprattutto nei punti vendita, ma non mancano opportunità a tempo pieno.
Ikea punta molto sulla crescita interna, offrendo programmi di formazione e sviluppo professionale. I dipendenti possono accedere a percorsi di carriera strutturati, con possibilità di avanzamento e mobilità interna.
L’azienda promuove inoltre un ambiente di lavoro inclusivo e attento al benessere dei dipendenti, soprattutto per quanto riguarda possibili benefit aziendali.
Come candidarsi
Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi online attraverso il sito ufficiale, nella sezione dedicata alle carriere.
Il candidato deve cercare l’offerta che reputa più in linea con il suo background lavorativo, registrarsi sul portale e poi caricare il curriculum. Dopo una prima selezione, i profili ritenuti idonei verranno contattati per i colloqui.
Altri annunci di lavoro
Lavorare in Ikea significa entrare in una realtà internazionale solida, che investe nelle persone e nell’innovazione. L’azienda offre un ambiente stimolante, dove sviluppare competenze e costruire un percorso professionale nel tempo.
Ma la multinazionale svedese non è l’unica a reclutare personale senza esperienza. Anche Kfc, in vista di 35 nuove aperture, ha bisogno di rinforzare il suo organico.