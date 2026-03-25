La multinazionale che si occupa di sistemi di allarmi e vigilanza assume in tutta Italia, per alcuni profili non è richiesta esperienza

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Verisure apre le candidature per oltre 200 posizioni lavorative, anche senza esperienza

Nuove opportunità di lavoro in Italia con Verisure, uno dei principali gruppi nel settore dei sistemi di sicurezza e allarmi. L’azienda sembra essere in forte espansione, dal momento che sta reclutando personale per diverse aree operative e professionali su tutto il territorio nazionale. Le posizioni aperte sono rivolte sia a candidati junior che a profili più esperti.

Quali sono i profili richiesti

Verisure sta cercando personale per vari profili, tra cui:

consulenti commerciali;

operatori di contact center e assistenza clienti;

tecnici installatori e manutentori;

specialisti IT e analisti funzionali;

marketing e comunicazione;

ruoli amministrativi e di staff.

Per alcune posizioni l’esperienza pregressa non è un requisito necessario. Per questo i candidati che supereranno il colloquio saranno inseriti in percorsi formativi, volti a un efficace inserimento all’interno della squadra di lavoro.

In quali città Verisure cerca personale

Verisure offre opportunità di lavoro distribuite su tutto il territorio nazionale, sia nelle grandi città che in province di medie dimensioni. Le posizioni aperte riguardano in particolare il settore commerciale, la consulenza alla clientela, i ruoli tecnici e di assistenza, oltre a figure di staff e supporto operativo.

Tra le principali città e province italiane in cui si cercano dipendenti troviamo:

Milano;

Brescia;

Bergamo;

Bologna;

Roma;

Firenze;

Prato;

Fermo;

Napoli;

Salerno;

Palermo;

Catania;

Trapani;

Olbia;

Bari;

Brindisi.

Consigliamo di verificare direttamente sul sito dell’azienda perché Verisure sta aprendo selezioni anche in numerose località minori. L’azienda, infatti, offre opportunità di inserimento in nuove aperture e sedi operative, garantendo così una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.

Questa diffusione consente al candidato di lavorare vicino alla propria città di residenza o in contesti urbani strategici, con possibilità di crescita e sviluppo professionale, valido sia per un primo inserimento sul mercato del lavoro che per profili con esperienza consolidata.

Contratti e opportunità per giovani

L’azienda propone diverse tipologie contrattuali:

assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

collaborazioni commerciali;

stage o apprendistato per i più giovani.

Sono previste opportunità anche per candidati senza esperienza, soprattutto nei ruoli commerciali, dove è prevista formazione interna e affiancamento.

Perché lavorare in Verisure

Entrare in Verisure significa lavorare in una realtà internazionale in crescita, che punta molto sulle persone e sulla formazione continua. L’azienda, infatti è stata riconosciuta come “Top Employer” e tra i migliori ambienti di lavoro. A livello globale, il gruppo protegge milioni di clienti tra famiglie e imprese, confermandosi uno dei leader nel settore della sicurezza.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro Verisure è possibile:

visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale dell’azienda; consultare le posizioni aperte filtrando per città o area di interesse; inviare il proprio curriculum aggiornato.

Molte offerte sono inoltre pubblicate anche su portali di annunci, come Linkedin o Indeed, dove è possibile fare ricerche più specifiche per località e ruolo.

Altre opportunità di lavoro

Oltre a Verisure, in queste settimane anche altre aziende con afflato internazionale stanno cercando persone da assumere. È il caso dell’officina della Racing Bulls a Faenza, che seleziona operai specializzati e ingegneri per rafforzare tanto la sezione operativa quanto quella di ricerca.