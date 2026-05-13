Più di 200 posizioni aperte come guardia giurata in Sicuritalia, da impiegare nella sicurezza di stazioni, aeroporti e ospedali

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Securitalia assume guardie giurate

Sicuritalia, impresa privata operante nel settore della sicurezza, lancia una massiccia campagna di reclutamento di guardie giurate, da impiegare in aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali e grandi aziende presenti sul territorio nazionale.

Le selezioni riguardano almeno 200 posti di lavoro e prevedono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, dopo un periodo di formazione. L’annuncio di lavoro si rivolge a candidati già in possesso di titoli specifici ma anche a persone disponibili a seguire percorsi di formazione per ottenere l’abilitazione necessaria a operare nel settore.

Dove si cercano guardie giurate

Le assunzioni Sicuritalia interessano diverse regioni italiane, con particolare concentrazione in Nord Italia. Risultano aperte molte posizioni nelle aree di:

Milano;

Venezia;

Bologna;

Torino;

Genova.

Parte degli inserimenti riguarderà la sicurezza di stazioni ferroviarie e aeroporti come Milano Malpensa, Linate e Venezia Marco Polo. Le nuove risorse verranno impiegate in attività di controllo accessi, monitoraggio delle infrastrutture e gestione delle segnalazioni di sicurezza.

Non mancheranno inserimenti nel settore sanitario, presso strutture ospedaliere, oltre che in aziende industriali e tecnologiche che collaborano con il gruppo.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati maggiorenni, cittadini dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti giuridici e psico-attitudinali previsti dalla normativa vigente per svolgere il ruolo di guardia particolare giurata.

Tra i requisiti richiesti figurano affidabilità, disponibilità a lavorare su turni, compresi notturni e festivi. Inoltre, sarà necessario essere dotati di un temperamento che permetta una gestione ottimale delle situazioni di emergenza. Per alcune posizioni può essere richiesta la conoscenza della lingua inglese, soprattutto negli aeroporti.

In diversi casi è inoltre necessaria la disponibilità al porto d’armi. Le selezioni sono però aperte anche a candidati che non possiedono i titoli prefettizi. L’azienda offre infatti percorsi di formazione e affiancamento per consentire ai nuovi assunti di ottenere le certificazioni richieste per esercitare la professione.

Che tipo di contratto si offre

Uno degli aspetti che rendono attrattiva l’offerta lavorativa di Sicuritalia riguarda la tipologia contrattuale proposta. In molti casi, si prevedono inserimenti con contratto a tempo indeterminato già al termine del percorso di formazione iniziale.

Le nuove risorse seguiranno corsi di formazione specifici per acquisire le competenze tecniche necessarie a operare nei diversi contesti di sicurezza.

Per le guardie giurate aeroportuali, ad esempio, è previsto un percorso formativo finalizzato all’ottenimento della certificazione Enac, indispensabile per operare negli scali italiani.

Come candidarsi

Chi vuole provare a lavorare in Sicuritalia può inviare la propria candidatura nella sezione Lavora con noi presente sul sito ufficiale dell’azienda, da cui è possibile consultare tutte le offerte, filtrarle per area geografica e ruolo professionale.

Le selezioni vengono gestite in base alle esigenze operative dei diversi territori e dei nuovi appalti acquisiti dal gruppo.

Monitorare costantemente il portale aziendale può essere utile per individuare in tempi brevi nuove opportunità di inserimento, soprattutto per chi cerca un impiego stabile.

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