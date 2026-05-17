Il prossimo lunedì 18 maggio è una data che presenta 17 diverse scadenze fiscali, che vanno dai versamenti dei contributi Inps alla liquidazione dell'Iva per diversi soggetti

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ANSA Le scadenze fiscali 18-24 maggio 2026

Il 18 maggio scadranno 17 diversi adempimenti fiscali di vario tipo, che coinvolgono sia semplici contribuenti, in particolare i lavoratori autonomi, sia le imprese. Si va dai contributi Inps all’Iva, fino alle locazioni brevi e a vari tipi di versamento per società che operano in specifici settori.

Durante la settimana, invece, arriverà un’ulteriore scadenza, relativa in particolare all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (Enasarco), e che interessa i datori di lavoro.

Le scadenze del 18 maggio, Inps e Iva

Una parte importante delle scadenze fiscali del 18 maggio è relativa a due ambiti in particolare, il versamento dei contributi Inps e quello dell’Iva, l’imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda il primo ambito, ci sono in particolare tre appuntamenti da segnarsi in calendario:

il versamento dei contributi minimi per artigiani e commercianti, a seconda di quanto indicato per ogni categoria;

il versamento dei contributi per i collaboratori che fanno riferimento alla gestione separata Inps;

il versamento del mese di aprile dei contributi dei lavoratori dipendenti da parte dei loro datori di lavoro.

Per quanto riguarda l’Iva, invece, in calendario sono segnati altri quattro importanti appuntamenti, sempre in scadenza il 18 maggio:

la liquidazione e il versamento generale dell’Iva mensile;

la liquidazione e il versamento dell’Iva mensile dei soggetti che facilitano le vendite a distanza;

la liquidazione e il versamento dell’Iva per i contribuenti che lo eseguono a cadenza trimestrale;

il versamento dell’Iva derivante da scissione dei pagamenti

Le altre scadenze del 18 maggio

Queste sono però soltanto sette delle 17 scadenze totali che cadono il 18 maggio. Tra le altre 10 ce ne sono diverse che non possono essere raggruppate in alcuna categoria generica, come:

il versamento delle ritenute e l’invio del prospetto 770/2026, in modalità semplificata;

il versamento delle ritenute operate sui canoni degli affitti brevi;

il versamento su ritenute e proventi da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi relativi agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;

il versamento della rata di autoliquidazione dell’Inail;

il versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti;

la Tobin Tax, il versamento mensile dell’imposta sulle attività finanziarie.

I sostituti d’imposta, invece, dovranno versare le ritenute e le imposte sostitutive per gli incrementi di produttività. Dovranno versare le ritenute anche i condomini sostituti d’imposta e le imprese di assicurazione.

Le scadenze fiscali della settimana

Oltre alle 17 scadenze fiscali che cadono lunedì 18 maggio, la terza settimana di maggio ne presenta un’altra, che cade invece il 20 e riguarda specificatamente le ditte appartenenti all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (Enasarco). Si tratta del versamento dei contributi relativi alle provvisioni liquidati dagli agenti e rappresentanti nell’ultimo trimestre.

I datori di lavoro dovranno versarli attraverso la distinta online presente nell’area riservata del portale inEnasarco. Il contributo verrà calcolato in automatico dal portale, senza ulteriori passaggi.