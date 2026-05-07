Technoprobe assume 450 lavoratori entro il 2026, anche per alcuni profili basta il diploma

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Wafer al silicio che testa la funzionalità di un mirochip

Technoprobe ha programmato un ingente piano di assunzioni in Italia per il 2026. L’azienda opera nell’ambito della progettazione e produzione di probe card, un dispositivo elettronico che serve per testare la funzionalità dei chip prima del taglio e dell’installazione.

La recluta di nuovo personale risponde all’esigenza di intraprendere un percorso di espansione industriale in grado di rispondere alla crescente domanda globale di semiconduttori e, di conseguenza, di tutti gli altri elementi di filiera. Technoprobe nasce nel 1996 in Lombardia ed uno dei principali attori a livello internazionale.

Dove verranno inserite le nuove risorse

L’espansione delle attività porterà all’apertura di circa 450 nuove unità di personale, suddivise in diversi ambiti professionali. Anche se il numero esatto di assunzioni non è stato definito nel dettaglio, sembra che il piano coinvolgerà un’ampia gamma di competenze.

Le opportunità saranno distribuite principalmente nelle sedi già operative, principalmente in Nord Italia, a Lecco, dove si concentra una parte rilevante delle attività produttive e ingegneristiche. Tuttavia, l’azienda non esclude possibili sviluppi in altre aree, in linea con le esigenze future del gruppo.

Profili e competenze richieste

Le assunzioni previste non riguarderanno solo figure tecniche, ma anche ruoli trasversali necessari a supportare la crescita organizzativa. Tra i profili più richiesti rientrano:

ingegneri elettronici, impegnati nello sviluppo e nella progettazione delle probe card;

tecnici specializzati nella produzione e nel testing, con competenze in ambito industriale;

figure IT e sviluppatori software, che saranno di supporto ai sistemi tecnologici e ai processi digitali;

addetti alla qualità e al controllo dei processi produttivi;

professionisti per ricerca e sviluppo, fondamentali per l’ideazione di nuovi prodotti;

personale per garantire il funzionamento interno dell’azienda, come addetti alle risorse umane, amministrazione e supply chain.

Si tratta di opportunità rivolte perlopiù a candidati con maturata esperienza nel settore, ma anche a giovani diplomati e laureati in discipline tecnico-scientifiche, interessati a intraprendere un percorso in un contesto altamente innovativo.

Come candidarsi

Per lavorare in Technoprobe bisogna candidarsi attraverso il sito ufficiale dell’azienda, nella sezione dedicata alle carriere. Da lì è possibile visualizzare tutte le posizioni aperte e selezionare quella più aderente al proprio profilo professionale. Prima di compilare il modulo online in tutte le sue parti e allegare il proprio curriculum vitae aggiornato è necessario registrarsi con un profilo personale al sito di Technoprobe.

Qualora non vi fossero posizioni in linea con il proprio Cv, è comunque possibile inviare una candidatura spontanea, che potrà essere valutata per selezioni future.

Altre opportunità di lavoro

Entrare in Technoprobe può rappresentare una scelta molto interessante per chi ha una formazione che gli consente di lavorare nel settore dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica. Tuttavia, proprio perché si tratta di un ambito altamente specializzato, si profila il rischio di non avere un background culturale e professionale idoneo a candidarsi.

Per questo segnaliamo ulteriori occasioni di reclutamento per figure professionali meno tecniche e specializzate. Facile.it, in vista delle prossime aperture di negozi fisici, sta reclutando personale anche alla prima esperienza lavorativa. Anche Penny Market, il discount facente parte del gruppo Rewe, assumerà più di 150 nuove unità di personale per far fronte all’inaugurazione di ulteriori punti vendita.