L'accademia di Eni assume ingegneri alla prima esperienza per formarli e inserirli stabilmente nei team operativi e di ricerca

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Con l'Academy di Eni ingegneri neolaureati vengono formati direttamente in azienda

Nuove opportunità di lavoro nel settore energetico e dell’ingegneria. EniProgetti, la società di ingegneria del gruppo Eni, cerca giovani laureati e profili con meno di tre anni d’esperienza. Personale da inserire attraverso un percorso strutturato di formazione e crescita professionale.

Si tratta di una proposta interessante per chi ha da poco concluso gli studi o ha maturato meno di 3 anni d’esperienza e vuole entrare in una grande realtà internazionale.

In cosa consiste l’offerta

Il fulcro centrale della selezione è pensato per reclutare personale da formare all’interno della Eni Engineering Academy, il programma pensato per l’inserimento di giovani ingegneri all’interno della squadra. Il percorso combina formazione teorica e attività pratica da sviluppare direttamente sui progetti dell’azienda.

Il programma formativo dura circa quattro mesi e prevede lezioni, esercitazioni, workshop e training on the job, con il coinvolgimento di professionisti interni ed esperti esterni.

L’obiettivo è quello di sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche capacità trasversali utili a lavorare in contesti complessi e internazionali.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Le posizioni sono rivolte a neolaureati o candidati con meno di tre anni di esperienza in ambito ingegneristico.

Tra i principali indirizzi richiesti ci sono:

meccanica, energetica e chimica;

civile e ambientale;

elettronica, elettrica e delle telecomunicazioni;

informatica e dell’automazione;

aerospaziale, navale e nucleare.

È richiesta inoltre un’ottima conoscenza dell’inglese, fondamentale per operare in un contesto internazionale.

Un altro requisito importante è la disponibilità alla mobilità, sia all’interno del suolo nazionale che all’estero.

Cosa fa EniProgetti

EniProgetti è la società di ingegneria del gruppo Eni e si occupa dello sviluppo di progetti energetici complessi, dalla fase di studio fino alla realizzazione.

Le attività spaziano tra diversi ambiti:

progettazione di impianti energetici tradizionali e innovativi;

sviluppo di infrastrutture offshore e pipeline;

energie rinnovabili come eolico e fotovoltaico;

tecnologie per la decarbonizzazione e la transizione energetica.

In questo contesto, gli ingegneri apprendisti vengono coinvolti fin da subito in attività operative, affiancati da figure più esperte.

In quali sedi si lavora

Le assunzioni riguardano principalmente le sedi italiane di EniProgetti, tra cui:

San Donato Milanese;

Roma;

Vibo Valentia.

L’azienda è però presente anche all’estero, con centri in Europa, Africa e Asia, offrendo prospettive di carriera internazionale.

Perché è un’opportunità interessante: il contratto

Gli ingegneri che saranno selezionati per entrare nell’Academy non saranno dei semplici stagisti. Infatti, i candidati selezionati vengono assunti immediatamente con contratto a tempo indeterminato, un elemento che distingue questa offerta da molti percorsi di tirocinio o apprendistato diffusi nel settore.

Dunque l’accademia di Eni figura come una delle poche occasioni in Italia in cui persone che ancora non hanno esperienza pratica di ciò che hanno studiato possono accedere a un percorso strutturato con:

un contratto stabile fin dall’inizio;

una formazione tecnica avanzata;

l’inserimento svolto direttamente su progetti reali e innovativi.

Formarsi e lavorare in una realtà come Eni significa partecipare alle sfide della transizione energetica globale, un settore in forte evoluzione che richiede competenze sempre più specializzate.

Come candidarsi

Per partecipare alla selezione è necessario candidarsi attraverso il sito ufficiale di Eni, nella sezione dedicata alle opportunità professionali di EniProgetti.

Le selezioni sono periodiche e legate all’avvio delle nuove edizioni dell’Academy, per cui è consigliabile monitorare costantemente le offerte disponibili.

Altre opportunità di lavoro

L’Academy di EniProgetti è sicuramente una via maestra per entrare all’interno di un contesto lavorativo internazionale, strutturato, che mette a frutto competenze teoriche e pratiche. Ma non è l’unica azienda che attualmente ricerca ingegneri meccanici da inserire nel team di ricerca. Segnaliamo anche la Racing Bulls di Faenza, che accetta ancora candidature per diversi profili, alcuni anche solo per diplomati.