Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La banca Crédit Agricole assumerà circa 1.000 impiegati entro il 2028

Crédit Agricole ha annunciato circa 1.000 assunzioni in Italia entro il 2028, nell’ambito del nuovo piano industriale per il triennio 2026-2028. Gli inserimenti serviranno a rafforzare la rete commerciale, sviluppare i servizi digitali e sostenere il ricambio generazionale all’interno del gruppo.

Si tratta di una delle iniziative più rilevanti nel panorama occupazionale del credito, soprattutto per giovani diplomati e laureati interessati a intraprendere una carriera in banca o a specializzarsi nei servizi finanziari innovativi.

Cosa prevede il piano industriale Crédit Agricole

Il piano strategico dell’istituto di credito, noto come Act (acronimo che sta per accelerazione, trasformazione e coesione) guiderà lo sviluppo del gruppo fino al 2028.

In particolare, la banca punta su tre direttrici principali:

accelerazione, potenziando i servizi e puntando sulla multicanalità;

trasformazione attraverso digitalizzazione e nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale;

coesione, con attenzione a inclusione, sostenibilità e benessere dei dipendenti.

Quali saranno le figure professionali più richieste

Le opportunità di lavoro riguarderanno diversi ambiti, offrendo spazio sia a profili junior sia a candidati con esperienza.

Tra le figure più ricercate troviamo:

addetti allo sportello e operatori di filiale;

consulenti finanziari e client advisor;

specialisti IT e digital;

professionisti nei canali online e innovativi.

La strategia del gruppo prevede infatti un rafforzamento delle attività commerciali e dei servizi specialistici, con una riduzione relativa dei ruoli più tradizionali e amministrativi. Questo significa che le competenze digitali, relazionali e consulenziali saranno sempre più centrali per chi vuole lavorare in banca.

Formazione e ricambio generazionale

Uno degli aspetti più interessanti del piano riguarda il forte investimento sulle persone. Crédit Agricole punta infatti su:

programmi di formazione continua;

percorsi di crescita interna;

iniziative di upskilling e reskilling.

Questi significa che i lavoratori dell’organico attuale saranno coinvolti in percorsi di aggiornamento professionale, ma si favorirà anche il ricambio generazionale, con nuove assunzioni che andranno in parte a sostituire il personale in uscita.

Opportunità anche per chi è senza esperienza

Le selezioni sono aperte anche a candidati junior, inclusi diplomati e laureati alla prima esperienza. Il gruppo, infatti, offre:

stage e tirocini formativi;

contratti di ingresso;

percorsi di inserimento strutturati.

L’obiettivo è attrarre nuovi talenti e accompagnarli nella crescita professionale all’interno dell’azienda, anche grazie a partnership con università e programmi dedicati ai giovani.

Come candidarsi nella sezione Lavora con noi

Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi attraverso il sito ufficiale del gruppo, nella sezione Lavora con noi, dove vengono pubblicate le posizioni aperte.

Il processo di selezione prevede:

l’invio del curriculum online; una prima scrematura delle candidature attraverso colloqui telefonici; la somministrazione di test attitudinali; la pianificazione di colloqui con recruiter e responsabili.

È sempre possibile inviare una candidatura spontanea, utile per essere presi in considerazione per future opportunità.

Il piano di assunzioni Crédit Agricole rappresenta una concreta occasione per entrare in uno dei principali gruppi bancari attivi in Italia, con una presenza capillare sul territorio e una forte attenzione all’innovazione.

Sono molte le aziende che oggi si impegnano a formare le nuove reclute attraverso percorsi di stage e tirocini retribuiti. Anche la Bnl Bnp Paribas sta operando una selezione di personale, anche alla prima esperienza, da assumere per rafforzare il proprio organico.