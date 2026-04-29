Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Un Freccia Rossa in stallo su un binario della stazione di Milano Centrale

Trenitalia continua il suo percorso di crescita e rinnovamento puntando sui giovani laureati, in particolare profili specializzati in economia ed ingegneria. Le nuove selezioni aperte dal gruppo rientrano nel più ampio piano di potenziamento delle competenze interne del Gruppo Ferrovie dello Stato, che negli ultimi anni ha accelerato il ricambio generazionale e l’innovazione organizzativa.

Le posizioni disponibili sono rivolte principalmente a neolaureati, anche senza esperienza lavorativa strutturata, con l’obiettivo di inserire risorse da formare direttamente in azienda.

Quali sono le posizioni aperte per neolaureati

Le figure ricercate da Trenitalia riguardano diversi ambiti. Ecco le principali posizioni aperte e le relative mansioni:

junior controller, figura che si occupa dell’analisi economico-finanziaria delle attività aziendali, con mansioni che includono la raccolta e l’elaborazione dei dati di bilancio, il monitoraggio dei costi, la verifica degli scostamenti tra budget e risultati reali e la predisposizione di report per il management;

junior analyst di pianificazione e performance, profilo specializzato nell’analisi dei dati relativi alle performance operative e industriali, in grado di contribuisce alla definizione degli obiettivi aziendali, all’elaborazione di indicatori di performance e alla costruzione di modelli previsionali;

ingegnere gestionale junior: risorsa in grado di gestire e ottimizzare i processi operativi a partire dall’analisi dei flussi produttivi;

junior specialist in acquisti e supply chain, figura che si occupa della gestione dei processi di approvvigionamento aziendali, selezionando i fornitori e gestendo gare d’appalto;

analista di dati e d’impresa junior, profilo specializzato nell’analisi di dati per valutare le performance d’azienda per l’ottimizzazione di budget e risorse.

Quali sono le lauree richieste

Per candidarsi alle posizioni aperte in Trenitalia è richiesto come titolo di studio minimo una laurea magistrale o triennale in discipline coerenti con i profili ricercati. Per questa selezione occorre aver conseguito il diploma universitario in una delle seguenti specializzazioni:

economia e commercio;

economia aziendale;

ingegneria gestionale;

ingegneria industriale o meccanica;

ingegneria informatica o dell’informazione;

statistica, matematica o data science.

Oltre al titolo di studio, viene considerato requisito d’obbligo una buona conoscenza della lingua inglese e una solida familiarità con strumenti informatici e software di analisi dati.

Che tipo di contratto viene proposto

Uno degli aspetti più rilevanti delle selezioni Trenitalia è la tipologia contrattuale proposta. I neolaureati vengono generalmente inseriti con contratti di apprendistato professionalizzante da convertire in tempo indeterminato, con percorsi strutturati di crescita interna e formazione continua.

Accanto alla stabilità, cresce anche l’attenzione verso la flessibilità lavorativa. Molte delle posizioni previste consentono infatti lo smart working, almeno in modalità parziale. Una scelta che si inserisce in un più ampio processo di modernizzazione del lavoro all’interno del gruppo, sempre più orientato a conciliare produttività e qualità della vita.

Come ed entro quando candidarsi

I candidati possono dimostrarsi interessati alla selezione occorre:

registrarsi come utente nel sito di Ferrovie dello Stato;

entrare nella sezione “Careers” e digitare nella barra di ricerca il profilo scelto;

compilare il modello online in tutte le sue parti e caricare il proprio curriculum aggiornato ed eventualmente una lettera motivazionale.

Il termine massimo per candidarsi scade il 6 maggio, salvo proroghe.

Altre opportunità di lavoro per laureati

Le selezioni di Ferrovie dello Stato rappresentano una porta d’ingresso importante nel mondo del lavoro per neolaureati senza esperienza. Ma Trenitalia non è l’unica azienda che in queste settimane sta reclutando personale da formare e inserire a tempo pieno nell’organico d’impresa. Anche Enel e Tetra Pak hanno aperto posizioni ideali per chi vuole lavorare in contesti strutturati con possibilità di carriera.