Il marchio low-cost irlandese aumenta la sua presenza in Italia con l'apertura di nuovi negozi e assumerà mille dipendenti entro il 2027

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Primark assume personale per nuove aperture

Primark aprirà nuovi negozi quest’anno, creando circa 1.000 nuovi posti di lavoro. Per consolidare la presenza sul territorio italiano, la nota catena internazionale di abbigliamento sta investendo 60 milioni di euro, creando opportunità anche per candidati senza esperienza nel settore.

Dove apriranno i nuovi negozi Primark

Le nuove aperture interesseranno diverse città italiane:

Ancona;

Cremona;

Gorizia;

Parma;

Perugia;

Genova;

Roma;

Napoli.

In questo modo la rete passerà da 20 a 28 negozi entro la fine di quest’anno. Inoltre, Primark sta realizzando anche il suo primo polo logistico ad Alessandria, in Lombardia, struttura che entrerà in funzione a partire dal 2027 e che contribuirà alla creazione di ulteriori posti di lavoro.

Quali sono i profili ricercati

Le assunzioni Primark riguarderanno principalmente le figure impiegate all’interno dei negozi. L’azienda cerca:

addetti alle vendite;

visual merchandiser;

responsabili di reparto;

team manager;

store manager.

Tra i profili più richiesti ci saranno soprattutto gli addetti alle vendite, ruolo spesso accessibile anche senza precedenti esperienze lavorative. In questo caso sarebbe l’azienda a formare internamente i nuovi assunti, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento delle nuove risorse e di accompagnarle in un percorso di crescita professionale.

Per le posizioni manageriali saranno valutati candidati con maturata esperienza nella gestione del personale di servizio, organizzazione dei turni e coordinamento delle attività di negozio.

Le opportunità non riguarderanno soltanto il personale addetto alle vendite. Con l’apertura del nuovo hub logistico saranno infatti avviate selezioni anche per profili più operativi e gestionali.

Come funzionano le selezioni

Le candidature per lavorare in Primark vengono gestite attraverso il portale online dell’azienda, nella sezione dedicata alle carriere.

Dopo l’invio del curriculum, i candidati selezionati vengono contattati per un primo colloquio conoscitivo, che può svolgersi anche da remoto. L’iter può poi proseguire con incontri individuali o di gruppo e con eventuali prove pratiche, soprattutto per i ruoli di vendita e gestione del negozio.

Come candidarsi per lavorare in Primark

Chi desidera candidarsi può consultare le offerte di lavoro pubblicate sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione Careers. Gli annunci dovranno essere filtrati dagli interessati per città, area professionale o tipologia di contratto. Per inviare la candidatura online bisognerà prima registrarsi sul portale e poi caricare il proprio curriculum vitae.

Le selezioni per le nuove aperture partiranno nei prossimi mesi, in parallelo con l’avanzamento dei lavori nei nuovi negozi previsti sul territorio nazionale.

Monitorare costantemente il portale dell’azienda rappresenta una strategia utile per non perdere le opportunità di inserimento, soprattutto per chi cerca un primo impiego nel settore del commercio e della grande distribuzione.

Altre opportunità di lavoro

Primark non è l’unica azienda che sta investendo sul territorio nazionale. Anche Facile.it, impresa leader nella consulenza assicurativa, sta assumendo personale, a fronte di una strategia aziendale che la vuole sempre più presente sul territorio, per migliorare l’esperienza di assistenza al cliente.

Per i residenti in Lombardia, invece, segnaliamo l’opportunità di lavorare nell’Acquaworld di Concorezzo, in provincia di Monza. Il parco divertimenti cerca diverse figure professionali ma per gestire il flusso di utenti alle attrazioni non è necessaria esperienza: servirà solo avere attitudine a lavorare a contatto con le persone, molta pazienza e disponibilità a lavorare su turni.