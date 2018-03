Regione Lazio: concorso pubblico per 115 diplomati 

A cura di

La Regione Lazio ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al corso/concorso selettivo di formazione per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 115 assistenti area tecnica. I requisiti che il candidato deve possedere sono: cittadinanza italiana, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non avere pendenze penali, essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, etc.

La prova preselettiva verterà su test preselettivi psicoattitudinali e/o sulle materie di cultura generale. Le prove di esame consisteranno in 2 prove scritte e verteranno su elementi di diritto amministrativo, elementi di diritto costituzionale e di diritto dell’unione europea, normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, normativa sul Numero Unico dell’Emergenza, Statuto Regione Lazio e su nozioni di informatica e degli strumenti web.

La prova orale invece verterà, oltre che sugli argomenti delle prove scritte, anche su: nozioni sul rapporto di lavoro presso la Pubblica amministrazione e sui delitti contro la Pubblica amministrazione, accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 29 marzo, compilando l’apposito modello presente sul sito della Regione Lazio. Per verificare tutti gli articoli del bando di concorso e inviare la vostra domanda di partecipazione potete cliccare qui

Leggi anche:

Forze Armate: concorso per 256 Allievi Marescialli

Bartolini (Brt): nuove assunzioni di impiegati

Unicredit: 550 nuove assunzioni

Tutti gli altri Concorsi e offerte di Lavoro