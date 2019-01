Personale ATA: concorso per 2004 posti 

editato in: da



Il MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha dato il via alla selezione per il reclutamento di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del Personale ATA. I posti messi a concorso riguardano tutte le scuole statali di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane.

I requisiti per partecipare al concorso sono: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneita’ fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; posizione regolare nei confronti dell’obbligo militare; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione etc.

Qualora, a livello regionale, il numero dei candidati risulti superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, le prove di esame saranno precedute da una prova preselettiva nazionale, che consiste nella somministrazione di cento quesiti, una domanda con quattro risposte delle quali solo una e’ esatta, vertenti sulle discipline previste per le prove d’esame. Le prove d’esame sono 3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare nome e cognome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; possesso della cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; la regione per cui si intende concorrere; la posizione regolare nei confronti del servizio di leva; non aver riportato condanne penali etc. La domanda di partecipazione deve essere presentata il 28 gennaio 2019. Per scaricare il bando completo e inviare la domanda potete cliccare qui