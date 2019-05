Lavoro: Brt-Bartolini assume impiegati

editato in: da



A cura di

Bartolini, che dal 2011 è conosciuto come gruppo BRT, offre nuove opportunità di lavoro a circa 50 giovani diplomati e laureati da assumere come impiegati operativi e amministrativi, addetti officina meccanica, responsabili ufficio assistenza, addetti commerciali etc., in grado di soddisfare le necessità distributive dei clienti più esigenti. BRT è un’azienda all’avanguardia attiva nel settore del trasporto di merci diventata maggiormente famosa per il servizio di corriere espresso e opera tramite un’ampia e organizzata gamma di servizi grazie ai quali riesce a soddisfare le necessità di tutti i clienti per mezzo di un sistema informativo all’avanguardia che collega le oltre 180 filiali presenti sul territorio nazionale.

I punti di forza dell’azienda sono capillarità e flessibilità organizzativa grazie ai quali è particolarmente vicina al mercato in modo da rispondere a qualsiasi richiesta di intervento della clientela conoscendone le reali esigenze distributive. Il successo e lo sviluppo di BRT, come per tutte le grandi aziende, è da attribuirsi a diversi fattori soprattutto alla qualità delle Risorse Umane, per questo il gruppo premia le capacità, la motivazione e i risultati offrendo a ciascun collaboratore interessanti opportunità di crescita investendo ogni anno nella formazione.

BRT nasce a Bologna nel 1928 come corriere veloce e affidabile, specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, la sua attività principale è quella di trasporto nazionale su gomma. Per verificare nello specifico tutte le figure professionali ricercate dall’azienda e candidarvi potete cliccare qui