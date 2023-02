Quando finiscono i saldi (e cosa stanno comprando gli italiani)

Con i saldi torna, almeno un po’, la voglia di spendere degli italiani. L’indagine condotta come ogni anno da Confcommercio e Format Research evidenzia un leggero aumento di chi ha fatto o farà acquisti in occasione dei saldi invernali 2023, portando la percentuale di consumatori al 65%, in crescita del 2,7% rispetto al 2022.

Come sempre, i saldi sono un’ottima occasione per fare affari e per acquistare articoli che altrimenti non ci potremmo permettere (oltre l’80% degli italiani lo afferma). Tra chi invece ha deciso che non farà acquisti, il 66% lo farà per risparmiare, mentre 1 su 3 è costretto per via della propria situazione economica, peggiorata a causa dell’inflazione e del caro-vita.

Attenzione alla truffa dei saldi

Secondo la ricerca, al primo posto degli acquisti in saldo degli italiani ci sono i vestiti (93,8%), seguiti da scarpe (83,6%) e accessori (40,6%). In particolare, si nota un certo aumento rispetto all’anno scorso degli articoli sportivi (+2%).

Dove comprano gli italiani? A dispetto di quanto si possa pensare, al primo posto ci sono i cari vecchi negozi di fiducia (50,4%). Va detto comunque che l’online viene scelto dal 40,3% dei consumatori e internet comunque si dimostra sempre più un valido alleato per offerte imperdibili, ispirazioni e consigli: oltre il 40% si fa ispirare dai social per trovare i prodotti da acquistare, e il re indiscusso è Instagram, scelto da ben l’84% dei consumatori.

Oltre l’80% dei consumatori spenderà per i saldi meno di 200 euro, cifra in linea con l’anno scorso, ma aumenta del 5,2% la quota di chi è intenzionato a spendere più di quanto fatto con i saldi passati.

Qui qualche regola sui saldi che forse non conosci.

Saldi invernali 2023: quando finiscono in ogni regione

Ma quando finiscono i saldi? Ecco le date regione per regione:

Abruzzo : 5 marzo 2023, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

: 5 marzo 2023, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Basilicata : 2 marzo 2023

: 2 marzo 2023 Calabria : 6 marzo 2023

: 6 marzo 2023 Campania : 5 marzo 2023

: 5 marzo 2023 Emilia Romagna: 5 marzo 2023

5 marzo 2023 Friuli Venezia Giulia : 31 marzo 2023, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

: 31 marzo 2023, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Lazio : 16 febbraio 2023

: 16 febbraio 2023 Liguria : 18 febbraio 2023

: 18 febbraio 2023 Lombardia : 5 marzo 2023

: 5 marzo 2023 Marche : 1 marzo 2023

: 1 marzo 2023 Molise : 5 marzo 2023, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni dopo l’inizio dei saldi

: 5 marzo 2023, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni dopo l’inizio dei saldi Piemonte : 2 marzo 2023

: 2 marzo 2023 Puglia : 28 febbraio 2023

: 28 febbraio 2023 Sardegna : 5 marzo 2023

: 5 marzo 2023 Sicilia : 15 marzo 2023, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

: 15 marzo 2023, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Toscana : 5 marzo 2023

: 5 marzo 2023 Umbria : 5 marzo 2023, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

: 5 marzo 2023, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Veneto : 28 febbraio 2023

: 28 febbraio 2023 Valle d’Aosta : 31 marzo 2023

: 31 marzo 2023 Provincia Autonoma di Trento : per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

: per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina :

– Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante: 4 febbraio 2023

– Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena: 1 aprile 2023

: – Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante: 4 febbraio 2023 – Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena: 1 aprile 2023 Distretto di Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco : 4 febbraio 2023

: 4 febbraio 2023 Distretto Val Pusteria :

– Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto: 4 febbraio 2023

– Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara: 1 aprile 2023

: – Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto: 4 febbraio 2023 – Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara: 1 aprile 2023 Distretto Val Venosta:

– Glorenza, Curon Venosta, Sluderno, Lasa, Castelbello-Ciardes, Martello, Silandro, Laces, Malles, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales: 4 febbraio 2023

– Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: 1 aprile 2023.

