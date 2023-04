Mascherine Covid, dal 1° maggio nuove regole: cosa cambia

Scongiurata la temibile variante Kraken che faceva presagire il ritorno delle mascherine obbligatorie ovunque, come molti di voi sapranno, le mascherine anti-Covid sono comunque rimaste ancora obbligatorie in alcuni contesti. Domenica 30 aprile scade l’obbligo di indossarle, come previsto dalla legge, all’interno degli ospedali e delle Rsa. Ma cosa succede dopo, cioè a partite dal 1° maggio? Secondo quanto anticipato da Adnkronos, è in arrivo una nuova ordinanza da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci. Vediamo cosa dovrebbe cambiare.

Mascherine negli ospedali: nuove regole dal 1° maggio

A quanto si apprende, a fronte della nuova variante in circolazione in Italia, particolarmente fastidiosa per i bambini, la nuova ordinanza a cui stanno lavorando i tecnici del ministero della Salute e che il ministro Schillaci si appresta a firmare dovrebbe prevedere una riduzione delle aree interne a ospedali e Rsa in cui pazienti, personale e parenti in visita dovranno indossare la mascherina dal 1° maggio.

In alcune zone (non si sa ancora quali) quindi resterà l’obbligo, mentre nelle zone in cui le mascherine non saranno più obbligatorie, l’ipotesi al vaglio è di lasciare una raccomandazione all’uso del dispositivo di protezione nel caso siano presenti anziani, pazienti fragili e immunodepressi.

La decisione finale spetterà comunque ai singoli direttori sanitari degli ospedali, ai direttori medici delle strutture territoriali e a medici di famiglia e pediatri nei loro studi e nelle sale d’attesa. Come molti di voi avranno notato in questi mesi, infatti, dal medico o dal dentista portare o meno la mascherina dipende già di fatto dalla decisione dei singoli medici.

Secondo la nuova ordinanza, al bar, in mensa e nelle sale di stazionamento degli ospedali, le mascherine non saranno più obbligatorie e nemmeno raccomandate. Naturalmente, tutti noi potremo decidere di indossarle per proteggerci.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda i pronto soccorso: sempre secondo quanto appreso da Adnkronos, per evitare il diffondersi dei contagi Covid, in questo contesto si va verso la conferma dell’obbligo di indossare la mascherina per i pazienti con sintomi respiratori e i contatti come il personale, altri pazienti e parenti.

Mascherine nelle Rsa: nuove regole dal 1° maggio

Per continuare a tutelare anziani fragili e immunodepressi, resta anche l’obbligo di mascherine nelle Rsa e nelle strutture sul territorio di lungodegenza e riabilitazione, anche dopo il 30 aprile, per il personale dipendente e tutti i parenti in visita.

