Mascherine, si cambia ancora: tutte le novità dal 1° novembre

Decaduto dal 1° ottobre l’obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, il 31 ottobre scade anche l’obbligo di mascherine che ancora vige in ospedali e Rsa, una delle ultime misure anti Covid ancora esistenti in Italia, per effetto dell’ultima ordinanza dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza firmata il 29 settembre.

Covid, gli obblighi ancora in vigore

Secondo il provvedimento, rimane ancora obbligatorio fino al 31 ottobre indossare le mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Come sempre in precedenza, l’obbligo non sussiste per i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, e le persone che devono comunicare con una persona con disabilità e non possono indossarla.

Qui invece le regole a scuola, dove la mascherina continua ad essere obbligatoria in alcuni casi, salvo nuove indicazioni

Il 31 ottobre scade anche un’altra importante misura anti-Covid: cessano infatti di avere effetto i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro (qui le regole anti-Covid ancora in vigore nei luoghi di lavoro). Bisognerà invece attende fine anno, il 31 dicembre, salvo nuove misure che Meloni potrebbe adottare, per dire addio al green pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa.

Mascherine, cosa cambia dal 1° novembre

Ma cosa succederà dal 1° novembre per ospedali, Rsa e strutture socio-sanitarie? Ancora nulla di certo riguardo a una possibile proroga dell’obbligo di mascherine. “Ci stiamo lavorando, nel rispetto dei pazienti”, ha soltanto anticipato il neo ministro della Salute Orazio Schillaci.

“Oggi la malattia da Covid è completamente diversa da quella che c’era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore libertà”. Il ministro è anche convinto che “sia utile fare chiarezza su quanto successo dal punto di vista amministrativo, come ieri è stato detto chiaramente dal primo ministro Meloni”.

Meloni intende infatti dare il via libera a una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia messa in atto dall’ex ministro Speranza, ampiamente criticato soprattutto per non aver mai dato seguito a possibili aggiornamenti sulle linee guida dei farmaci da assumere a casa in caso di positività, rinunciando all’ormai famosa locuzione “Tachipirina e vigile attesa” a favore invece di un pronto intervento con farmaci antifiammatori, come i FANS, l’aspirina e i medicinali a base di ibuprofene (delle cure a casa e di quali farmaci prendere subito ai primi sintomi avevamo parlato qui).

Addio al bollettino Covid

Una grande novità già annunciata dal ministro Schillaci riguarda invece il tradizionale bollettino giornaliero Covid. Il bollettino giornaliero dei nuovi contagi diventerà infatti un report settimanale.

“A 6 mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza, e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid, si ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”, informa il ministero.

