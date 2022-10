Mascherine, via l’obbligo dal 1° novembre? Non per tutti: dove resta

Cambiare la gestione della pandemia Covid: questa una delle priorità del nuovo governo, annunciate dalla neopremier Meloni poco prima del secondo Consiglio dei ministri, in cui si discuterà, oltre che di Covid, anche di caro-bollette e giustizia (qui cosa vuole fare Meloni su questi tre piani). Parola d’ordine “discontinuità” rispetto alla gestione dell’emergenza pandemica precedente, a guida Roberto Speranza.

Speranza è stata duramente criticato soprattutto per non aver mai dato seguito a possibili aggiornamenti sulle linee guida dei farmaci da assumere a casa in caso di positività, rinunciando alla regola “Tachipirina e vigile attesa” a favore di un pronto intervento con farmaci antinfiammatori, come i FANS, l’aspirina e i medicinali a base di ibuprofene (delle cure a casa e di quali farmaci prendere subito ai primi sintomi avevamo parlato qui).

Non a caso Meloni intende dare il via libera a una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia messa in atto dall’ex ministro Speranza. E altri cambiamenti sono radicali.

Addio a bollettino Covid, obbligo vaccinale e multe ai no vax

Prima di tutto addio al bollettino settimanale. Il 29 ottobre è stato l’ultimo giorno in cui il bollettino dei nuovi contagi Covid è stato diffuso quotidianamente. Dopo due anni e mezzo è arrivata la svolta annunciata dal neoministro della Salute Orazio Schillaci: il bollettino sarà d’ora in avanti settimanale, e dunque il primo vedrà la luce venerdì 4 novembre.

Non solo. Il Governo ha anche anticipato che intende eliminare l’obbligo vaccinale per i sanitari e le multe per i no vax, già a partire da martedì 1° novembre.

Mascherine, cosa cambia dal 1° novembre?

Sulle mascherine invece il Governo era intenzionato ad annullare qualsiasi tipo di obbligo, persino in ospedali e Rsa, obbligo che decade ufficialmente dal 1° novembre (qui cosa cambia dal 1° novembre secondo i precedenti decreti).

Mascherine in ospedali e Rsa

Ma dopo le pesanti critiche mosse dai medici, e dopo l’invito alla precauzione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Palazzo Chigi potrebbe virare verso una proroga dell’obbligo negli ospedali e nelle Rsa per proteggere i più fragili e gli anziani. Forse in modo diverso a seconda delle categorie, ad esempio tra lavoratori e visitatori oppure a seconda degli ambienti, con norme più rigide negli ambienti di cura – come pronto soccorso e ambulatori – e più blande nei luoghi d’attesa o ricreativi, come bar, casse e atrio.

Mascherine, proroga in Campania

Una prima proroga delle mascherine in ospedali Rsa e case di cura è già arrivata intanto dalla Regione Campania, da sempre particolarmente prudente nella gestione Covid con il suo governatore.

De Luca ha disposto infatti la conferma dell’obbligo delle mascherine per il personale medico, sanitario e per i visitatori delle strutture ospedaliere e nelle Rsa.

Mascherine al lavoro

E sui luoghi di lavoro? Il 4 novembre le parti sociali si incontreranno per ridiscutere il protocollo siglato lo scorso 30 giugno, per capire se rinnovarlo o modificarlo.

Intanto, fino ad allora, nei luoghi di lavoro l’uso delle mascherine non è più obbligatorio, tranne in alcuni casi: le mascherine vanno indossate rigorosamente in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, in luoghi aperti al pubblico e in luoghi di lavoro dove non è possibile il distanziamento interpersonale di 1 metro.

