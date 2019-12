Vigili del Fuoco e Polizia, arrivano gli arretrati degli stipendi

editato in: da

Un emendamento al Dl fiscale ha dato il via libera per il pagamento degli straordinari arretrati di Vigili del Fuoco e Polizia: la commissione Finanze della Camera ha stanziato 180 milioni di euro. Arrivano dunque nuove risorse, dopo lo sblocco delle assunzioni, che saranno disponibili da subito.

“Grazie al nostro impegno – sottolinea la portavoce del Movimento 5 stelle, Anna Macina – chi lavora per garantire la sicurezza dei cittadini, verrà finalmente retribuito per gli straordinari arretrati”. Infatti sono stati stanziati 180 milioni di euro, ”subito disponibili. Dopo lo sblocco delle assunzioni, arrivano ulteriori risorse per un comparto, quello della sicurezza, che da decenni soffre per la scarsa attenzione ricevuta”.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, sottolinea Macina, ”svolgono servizi imprescindibili, rischiano spesso la propria incolumità per la tutela della comunità, e non devono più essere lasciati indietro. Per questo continueremo ad impegnarci per valorizzare il loro impegno al servizio del Paese”.

Il 2020 sarà un anno ricco di concorsi pubblici nelle Forze Armate, dalla Polizia di Stato alla Polizia penitenziaria, passando per i Carabinieri, per la Guardia di finanza e per i Vigili del fuoco. Le assunzioni saranno complessivamente ben 12.000 e dovranno coprire per 10.000 unità circa per tutti i settori della Pubblica Amministrazione, mentre altre 2.000 unità circa saranno reclutate con procedure straordinarie, possibili grazie ai risparmi sulle cessazioni per il 2018.

Saranno così distribuite: 3.314 posti nella Polizia di Stato, 4.538 posti nei Carabinieri, 938 posti nei Vigili del Fuoco, 1.440 posti nella Polizia penitenziaria, e 1.900 posti nel corpo della Guardia di finanza.