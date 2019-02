Ecco quanto costa una cena romantica (San Valentino)

editato in: da

L’amore: un sentimento senza tempo e che non conosce età, una favola romantica che avvolge dolcemente i cuori e le menti di due persone.

L’amore non ha prezzo, ma potrebbe fare “eccezione” in alcuni casi. Una ricorrenza speciale, come ad esempio il proprio anniversario o San Valentino, può rappresentare una delle tante occasioni per trascorrere un po’ di tempo in maniera diversa dal solito. Le possibilità sono davvero numerose e c’è solo l’imbarazzo della scelta: da una comoda serata da trascorrere abbracciati sul divano guardando il proprio film preferito o la stagione della serie tv appena uscita sul catalogo Netflix, a un massaggio rilassante per due, fino a un percorso benessere in spa.

Il grande classico è la cena romantica a lume di candela e anche qui ci si può sbizzarrire: le alternative alla cena in un ristorante non mancano, ma attenzione al conto. Ricorrenze come San Valentino, portano molti gestori dei locali di ristorazione a ideare menu ad hoc con portate particolarmente scenografiche e dal gusto delicato.

Portafogli alla mano: quanto si spende in media nelle principali città italiane per una cena per due persone? Se a Napoli la spesa da affrontare parte dai 55€ e può arrivare fino ai 100€, a Firenze il conto sale un po’ e si può spendere tra i 70€ e i 106€. La capitale del Bel Paese, oltre ad offrire una grande varietà di locali, promette una spesa compresa tra i 60€ e i 110€.

La più cara in assoluto è Milano, dove una coppia può spendere da un minimo di 60€ a un massimo di 124€.

Non solo ristoranti e trattorie, ma anche location alternative ugualmente suggestive. Città come ad esempio Milano, offrono la possibilità di cenare su tram o autobus storici: in questo caso la spesa da affrontare per due persone potrà essere compresa tra i 180€ e i 250€. Il mare è per eccellenza uno degli scenari più romantici: una cena in barca a vela può costare tra i 300€ e i 450€, mentre se si preferisce cenare su uno yacht, la spesa parte dai 300€ e può arrivare fino a 680€.

Per chi invece desidera cenare in limousine, il conto per una cena per due persone può oscillare tra i 250€ e i 550€.