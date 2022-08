Tutti i costi per effettuare un bonifico bancario

Il bonifico è una delle operazioni che un qualsiasi titolare di un conto corrente svolge con una certa frequenza: c’è chi è abituato a farlo direttamente in filiale e chi, invece, approfitta dei vantaggi dei bonifici online.

Le due operazioni, sebbene identiche in relazione all’esito – ovvero trasferire denaro dal proprio conto corrente a quello di un’altra persona – prevedono delle differenze, in particolare in termini di prezzo.

I bonifici bancari effettuati allo sportello hanno un costo che può raggiungere anche i 10 euro, mentre i bonifici online sono molto più convenienti: da 1 euro o poco più, ci sono anche banche che permettono di effettuare bonifici a costo zero.

Quanto costa un bonifico bancario SEPA

Un bonifico è un’operazione che prevede la conoscenza dell’IBAN del conto del destinatario, oltre che il suo nominativo e una causale, ovvero il motivo per il quale si stanno trasferendo soldi a qualcuno.

Il costo del bonifico non è universale, ma viene stabilito dal singolo istituto di credito. Solitamente, quando si effettua un bonifico tra conti che appartengono alla stessa banca o istituto creditizio, il costo è assente.

Di seguito abbiamo riportato i costi previsti per fare un bonifico con due delle banche più diffuse e conosciute a livello nazionale, ovvero Intesa Sanpaolo e UniCredit.

COSTO DI UN BONIFICO BANCARIO INTESA SANPAOLO COMMISSIONI BONIFICO UNICREDIT 1 euro per un bonifico bancario online

9 euro per un bonifico allo sportello in contanti

2 euro per un bonifico bancario con addebito sul conto

3 euro per un bonifico bancario ricorrente, come potrebbe per esempio essere quello per il pagamento dell’affitto 2,25 euro per un bonifico bancario online

7,75 euro per un bonifico bancario allo sportello in contanti



5,25 euro per un bonifico bancario con addebito sul conto 3,75 euro per un bonifico bancario ricorrente

Come si può notare fin da subito, i costi previsti nel caso di bonifico online o di bonifico bancario allo sportello sono abbastanza diversi, con un netto risparmio nel primo caso rispetto al secondo.

Differenza costo bonifico SEPA ed extra SEPA

Quando si parla dei costi dei bonifici, è bene ricordare la distinzione che intercorre tra il bonifico bancario SEPA e il bonifico extra SEPA, che avrà sicuramente un costo maggiore.

SEPA è l’acronimo di Single Euro Payments Area, quindi anche se avviene verso un conto corrente non italiano, ma situato in questa area geografica e monetaria, non prevede variazioni di prezzo.

I costi invece aumentano nel caso di bonifico extra SEPA, quindi in tutti quei Paesi che non rientrano nell’area dei pagamenti in euro: in tali casi si potrebbe pagare fino al 10% della somma totale da inviare.

Restando in territorio analisi dei costi, un discorso a parte può essere fatto sui bonifici istantanei, ovvero quelli che permettono il trasferimento di denaro da un conto corrente a un altro in meno di 10 secondi.

Considerata l’innovazione di questo servizio, i costi di un bonifico istantaneo, che si potrà inviare in qualsiasi momento (anche del weekend) dal proprio conto online (sia da desktop sia dallo smartphone), avrà un costo maggiore, che in alcuni casi può essere elevato come quello di un bonifico effettuato allo sportello.

Quanto costa un bonifico online

Tornando ai vantaggi che possono derivare dall’effettuare un bonifico online, abbiamo anticipato che, in alcuni casi, potrebbe trattarsi di un bonifico completamente gratuito, quantomeno in area SEPA.

Utilizzando il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, abbiamo analizzato alcuni conti correnti online che si possono attivare in pochi minuti e che danno la possibilità di non pagare alcun costo per mandare dei soldi a qualcuno tramite bonifico. Sono visibili fin da subito cliccando sul link in basso, oppure visionando la tabella che segue, dove ne sono stati riportati alcuni degni di nota.

NOME CONTO CORRENTE ONLINE CON BONIFICI GRATUITI CARATTERISTICHE E COSTI My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito

include una carta di debito internazionale a costo zero

bonifici e giroconti SEPA online gratuiti conto online Webank, di Banco BPM canone annuo gratuito

bonifici gratuiti in Italia (i bonifici effettuati allo sportello hanno invece un costo pari a 3 euro)

carta di credito e di debito a costo zero

costo singolo assegno gratuito

prelievi di contante gratuiti allo sportello, presso altre banche e all’estero, in zona UE conto online Crédit Agricole canone annuo gratuito per gli under 35 o se investi

bonifici online gratuiti

prelievi allo sportello gratuiti conto corrente Tinaba canone annuo gratuito

bonifici online gratuiti

carta prepagata a costo zero con ricarica gratuita

previsti trasferimento di denaro gratuiti e istantanei tra tutti i clienti Tinaba