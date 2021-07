Incentivi auto, in arrivo altri 300 milioni per l’acquisto di veicoli a zero o ridotte emissioni

editato in: da

Decreto Sostegni-bis, dai ristori all’IMU all’ecobonus: nuova pioggia di aiuti in arrivo

Nuovi incentivi in arrivo per l’acquisto di veicoli a zero o ridotte emissioni. Nel primo pacchetto di emendamenti riformulati al decreto Sostegni bis, che andranno al voto in commissione Bilancio alla Camera questa settimana, compare il rifinanziamento da 300 milioni del fondo esistente per il bonus auto.

Di questi, almeno 250 saranno indirizzati a incentivare l’acquisto di veicoli euro 6 fino al 31 dicembre 2021. I restanti 50 milioni andranno invece a sostenere il mercato delle auto elettriche, che ancora ha autovetture con prezzi elevati che rendono l’incentivo poco incisivo.

Incentivi auto, come verranno divisi i fondi

Secondo la bozza dell’emendamento, gli ecoincentivi verrebbero rifinanziati in tre categorie:

50 milioni di euro: per l’acquisto di una nuova vettura con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 60 g/km (in pratica le auto elettriche e le auto ibride plug-in );

e le ); 100 milioni di euro: per l’acquisto di vetture con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km (ovvero auto benzina e diesel , mild-hybrid e full-hybrid );

, e ); 100 milioni di euro: le auto usate Euro 6 con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 160 g/km (elettriche, ibride, ibride plug-in, mild-hybrid, benzina, diesel, metano e GPL).

Incentivi auto, le categorie

Gli incentivi previsti per chi compra un’auto nuova entro il 31 dicembre 2021 dovrebbero quindi essere ripartiti secondo questi criteri: