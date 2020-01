Conto corrente online: proteggersi dalle truffe in 10 mosse

editato in: da

Al di là del lievitare dei costi, evidenziato negli ultimi report, sono sempre di più gli italiani che si affidano ad un conto corrente online. E di pari passo aumenta la sensibilità sulla possibilità di truffe telematiche, contro le quali l’Unione nazionale consumatori offre alcuni consigli preziosi.

Innanzitutto, è bene sapere che le informazioni e gli strumenti con cui accediamo ai servizi della banca (password, codici, carte) sono strettamente personali e vanno custoditi con cura. E’ bene poi tenere presente che per darci informazioni la banca può contattarci telefonicamente, via e-mail o sms, ma non ci chiederà mai di fornirle direttamente i nostri codici di accesso ai servizi quando ci contatta.

Ecco poi 10 mosse per proteggersi dalle truffe.