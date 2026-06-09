Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 9 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 9 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è la prossima estrazione? Come si gioca a SuperEnalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 06 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (109) 66 (97) 10 (88) 3 (78) 55 (69)
Cagliari: 41 (114) 12 (72) 79 (59) 56 (57) 85 (52)
Firenze: 3 (58) 17 (53) 86 (49) 59 (45) 53 (45)
Genova: 3 (70) 53 (67) 4 (63) 74 (60) 45 (59)
Milano: 77 (93) 63 (58) 26 (56) 65 (54) 39 (47)
Napoli: 40 (121) 1 (100) 84 (58) 59 (58) 49 (55)
Palermo: 30 (79) 12 (68) 61 (49) 47 (47) 53 (46)
Roma: 77 (64) 88 (63) 75 (56) 29 (54) 51 (52)
Torino: 49 (98) 88 (94) 59 (67) 28 (60) 20 (59)
Venezia: 31 (67) 39 (66) 82 (63) 44 (58) 25 (56)
Nazionale: 58 (69) 49 (66) 55 (53) 34 (46) 47 (45)

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