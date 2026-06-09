Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 9 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 06 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (109)
|66 (97)
|10 (88)
|3 (78)
|55 (69)
|Cagliari:
|41 (114)
|12 (72)
|79 (59)
|56 (57)
|85 (52)
|Firenze:
|3 (58)
|17 (53)
|86 (49)
|59 (45)
|53 (45)
|Genova:
|3 (70)
|53 (67)
|4 (63)
|74 (60)
|45 (59)
|Milano:
|77 (93)
|63 (58)
|26 (56)
|65 (54)
|39 (47)
|Napoli:
|40 (121)
|1 (100)
|84 (58)
|59 (58)
|49 (55)
|Palermo:
|30 (79)
|12 (68)
|61 (49)
|47 (47)
|53 (46)
|Roma:
|77 (64)
|88 (63)
|75 (56)
|29 (54)
|51 (52)
|Torino:
|49 (98)
|88 (94)
|59 (67)
|28 (60)
|20 (59)
|Venezia:
|31 (67)
|39 (66)
|82 (63)
|44 (58)
|25 (56)
|Nazionale:
|58 (69)
|49 (66)
|55 (53)
|34 (46)
|47 (45)