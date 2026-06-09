Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di peperoncino fresco Aji Limo per residui del pesticida metomil oltre i limiti di legge

Minerva Studio Richiamo alimentare, ritirato peperoncino Aji Limo: pesticida metomil oltre i limiti di legge.

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso relativo al richiamo di un lotto di peperoncino fresco a causa di un rischio chimico per i consumatori.

Il provvedimento è scattato a seguito del riscontro di residui dei pesticidi a base di metomil in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge.

Rischio metomil, lotto di peperoncino ritirato

Il prodotto non va consumato. Acquirenti e operatori del settore sono invitati a verificare le confezioni in proprio possesso.

Di seguito i dati identificativi.

prodotto – peperoncino “Aji Limo” (capsicum chinense);

nome o ragione sociale dell’Osa a nome del quale il prodotto è commercializzato – Olla de Barro Food Srl;

lotto di produzione – Cexveg 28126019201;

nome del produttore – Coolway;

sede dello stabilimento – Lima, Perù;

data di scadenza – tre giorni;

peso/volume di vendita – chilogrammo;

motivo del richiamo – presenza di residui del pesticida metomil oltre il limite consentito.

Come da avvertenza del Ministero, l’eventuale partita di peperoncino contaminato

deve essere ritirata immediatamente dalla vendita (non idoneo per la vendita). Se avete ancora scorte, vi preghiamo di comunicarci la quantità e di procedere al loro immediato smaltimento, riservandolo separatamente, in attesa di un contatto da parte del nostro team per coordinare il ritiro e/o le azioni da intraprendere.

Ministero della Salute

Metomil, cos’è e a cosa serve

Come si legge sul sito dell’Ispra, il Methomyl (o Methomyl) è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, indicato per il controllo di larve e adulti di molti fitofagi, impiegato in frutti viticoltura, su orticole, barbabietola da zucchero, tabacco, floricole.

Il metomil agisce inibendo la acetilcolinesterasi, un enzima che agisce sul sistema nervoso degli insetti, portandoli alla morte.

L’Oms ha classificato il metomil come sostanza di Classe 1b (altamente pericolosa), per via della sua alta tossicità per l’uomo e per gli animali. Per questo motivo il suo utilizzo è sottoposto a una rigida regolamentazione.

L’esposizione al metomil può avvenire per:

inalazione;

ingestione;

contatto cutaneo.

Le cause principali di intossicazione sono solitamente legate ad attività professionali nel campo agricolo. Ma l’utilizzo del metomil nei pressi dei corsi d’acqua o in condizioni di vento forte, può portare alla dispersione della sostanza con conseguente coinvolgimento di persone non direttamente addette ai lavori agricoli.

I sintomi

Dopo l’esposizione alla sostanza, i sintomi dell’intossicazione da metomil arrivano in tempi piuttosto brevi: da pochi minuti a poche ore. Il quadro clinico è dominato dalla cosiddetta “sindrome colinergica”, che coinvolge il sistema nervoso autonomo e il sistema neuromuscolare.

Gli effetti tipici sono:

restringimento delle pupille;

lacrimazione eccessiva;

visione offuscata;

restringimento dei bronchi;

naso che cola;

aumento delle secrezioni bronchiali;

difficoltà respiratoria;

nausea;

vomito;

crampi addominali;

diarrea;

pressione alta e battito accelerato che poi evolvono in sintomi opposti (rallentamento del battito cardiaco e ipotensione);

aumento della salivazione;

sudorazione intensa;

movimenti muscolari involontari;

tremori;

debolezza;

mal di testa;

capogiri;

stato confusionale;

ansia.

Nei casi più gravi, si possono verificare convulsioni, colorazione bluastra della pelle per mancanza di ossigeno, perdita di coscienza e paralisi dei muscoli respiratori.

Cura

Una intossicazione acuta da metomil è un’emergenza medica che deve essere gestita senza ritardi in pronto soccorso.